Paolo Sassanelli per "Quanto Basta" a Teatro: per la prima volta anche in LIS

Il 16 aprile, alle ore 19:00, Paolo Sassanelli e Lucia Zotti porteranno "Quanto basta", lo spettacolo scritto e diretto da Alessandro Piva al Teatro Comunale di Corato per "La Grammatica delle Abitudini" stagione del Teatro Comunale di Corato, organizzata dall' amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina.La moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell'amore infeltrito dagli anni, come un'abitudine. Tutto si svolge nella cucina dell'appartamento che condividono da sempre, e l'impianto scenografico invita a spiarli, come fossero i nostri vicini dei quali osservare le vite attraverso le finestre. Le loro vicende appartengono così al quotidiano di ciascuno, vissuto in famiglia. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e offre il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi. Grazie a un semplice, magnifico gioco teatrale, al limite tra il grottesco e il drammatico, affiorano basilari domande esistenziali che albergano nei cuori dell'umanità intera.Per la prima volta a Corato lo spettacolo sarà accessibile in Lingua dei Segni Italiana, grazie ai due interpreti LIS Davide Falco e Graziana De Mola, a cura di Associazione ANILIS."È una novità assoluta l'accessibilità dello spettacolo grazie al linguaggio dei segni. - Ha dichiarato Beniamino Marcone, Assessore alle Politiche Educative e Culturali - Sperimentiamo questa opportunità nel solco della cultura accessibile e nella piena convinzione e consapevolezza di istituire la cultura e quindi concretamente anche l'andare a teatro come un diritto aperto a tutti. Il teatro comunale di Corato quindi apripista di una possibilità per un diritto possibile. Ringrazio la produzione dello spettacolo, il Teatro Pubblico Pugliese i due interpreti LIS Davide Falco e Graziana De Mola, l'Associazione ANILIS."Le persone non udenti e i ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.La biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) sarà aperta nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.I biglietti sono acquistabili online al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/quanto-basta/199595 Info: http://www.teatropubblicopugliese.it