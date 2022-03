Convenzione Parco Alta Murgia-Sogesid

L'azienda interministeriale fornirà supporto per tre anni

Con l'obiettivo di una migliore tutela e fruibilità del territorio, il Parco dell'Alta Murgia ha firmato una convenzione con Sogesid, la società in house dei ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e mobilità sostenibili, che affiancherà gli uffici dell'ente per i prossimi tre anni.

La Sogesid fornirà supporto tecnico al Parco in quattro progetti specifici, che vedranno il ripristino dei muretti a secco a rischio dissesto, la manutenzione sulla rete sentieristica con la sostituzione della segnaletica in legno usurata, l'incremento di impianti fotovoltaici per realizzare le comunità energetiche e l'efficientamento dell'azienda agricola Cavone, attuale sede Arif e convoglio turistico nel territorio di Spinazzola.