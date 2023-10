"Parlami dentro. Oltre il carcere: lettere di(r)esistenza": Marilù Ardillo presenta il suo libro

In occasione della XIX Festa dei Lettori che si svolgerà dal 1 all' 8 ottobre 2023 sul tema "Nessun uomo è un'isola", il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo, propone il dialogo tra Giada Filannino, libraia e bibliotecaria, e Marilù Ardillo, curatrice del libro "Parlami dentro. Oltre il carcere: lettere di(r)esistenza" ed. la meridiana, 2023.Nato da una chiamata alle parole lanciata dalla Fondazione Vincenzo Casillo e Liberi dentro Edu radio& TV per scrivere ad una persona detenuta sconosciuta, il libro raccoglie lettere provenienti da tutta Italia di chi ha voluto affidare il racconto più intimo della propria esistenza a persone che hanno dovuto lottare per uscire da qualche pena, suggerendo loro una chiave di salvezza.Il libro riafferma il valore autentico delle parole che ci consentono di entrare in relazione con la nostra interiorità e con quella degli altri, come insegna Eugenio Borgna; le parole sono espressione di speranza da parte di chi ha dovuto rinunciare alla libertà per avere commesso un errore, ma continua ad impegnare ogni energia per evolversi e migliorarsi.Le parole ci aiutano a capire che il senso della nostra esistenza non si esaurisce negli errori che commettiamo. Appuntamento venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 18.00 presso la Sala conferenze Casillo Group in Via Sant'Elia Z.I .a Corato (BA).La Festa dei Lettori è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all' Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro, con il patrocinio morale del Comune di Corato.L'iniziativa si svolge in rete con il Patto locale per la Lettura, la casa editrice la meridiana e la libreria Sonic Art.