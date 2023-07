Passaggio di consegne nel Rotary Corato tra Gianpaolo Musci e Mariafrancesca di Ciommo

È avvenuta venerdì 30 giugno, presso la Masseria Torre di Nebbia, la cerimonia del "passaggio del martelletto" del Rotary Corato, che ha sancito il passaggio del ruolo di Presidente da Gianpaolo Musci a Mariafrancesca di Ciommo.Alla cerimonia hanno partecipato il Prof. Eliseo Tambone, in rappresentanza del Sindaco di Corato e dell'amministrazione comunale, e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Corato, Luogotenente Francesco Dimiccoli, oltre alle autorità rotariane provenienti dai Club di Bisceglie, Bitonto "Terre dell'Olio" e Molfetta, e agli assistenti dei Governatori del Distretto 2120 Puglia e Basilicata Vito Valente (a.r. 2023-2024) e Gildo Gramegna (a.r. 2022-2023).La serata si è svolta secondo il cerimoniale rotariano, con gli interventi del Presidente entrante e quello uscente, e degli assistenti dei Governatori, durante i quali sono state descritte le attività del Club nell'anno rotariano appena trascorso e gli intenti del Presidente entrante. Durante la serata il nuovo Presidente ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo ed i soci che faranno parte delle diverse Commissioni del Club e del Distretto 2120 Puglia – Basilicata: Consigliere Segretario Pierluigi Amodio, Consigliere Prefetto Pasquale Tarricone, Consigliere Tesoriere Luciano Buonpensiere, Vicepresidente Maurizio Quinto, Past-President Gianpaolo Musci, Presidente Commissione Rotary Foundation Michele Rainone, Presidente Istruzione e Formazione Antonio Papagni, Presidente Commissione Effettivo Ettore Quinto, Presidente Commissione Progetti e Service Michele Loizzo, Presidente Commissione Amministrazione Giuseppe Loiodice, Presidente Commissione Immagine Pubblica Maurizio Quinto.Il Prof. Eliseo Tambone durante il suo intervento ha sottolineato l'importanza delle associazioni di servizio e della diffusione della Cultura, di cui il Rotary è promotore, e la più ampia disponibilità della amministrazione comunale a cooperare con il club per il bene della comunità coratina.Mariafrancesca di Ciommo, coratina dalla nascita, si è già distinta nella comunità locale per numerose e lodevoli attività di servizio in qualità di Presidente Fidapa e componente di numerose associazioni di servizio.Il Rotary Corato è entrato a far parte del Rotary International, prima organizzazione di volontariato al mondo fondata a Chicago nel 1905, con la consegna della Carta Costitutiva il giorno 18 aprile 2008. Il Rotary, che conta 1,2 milioni di soci, raggruppati in oltre 32.000 Club in quasi 170 Paesi, è un'organizzazione di imprenditori, dirigenti e professionisti che collaborano a livello mondiale per fornire aiuti umanitari e contribuire alla diffusione della buona volontà e della comprensione internazionale.In tutto il mondo i Rotary Club, apolitici, aconfessionali e aperti a tutte le culture e fedi religiose, si riuniscono settimanalmente per coltivare rapporti personali e professionali, discutendo al contempo temi e problemi di attualità.I soci del Rotary Club Corato fanno quindi parte della rete globale di volontari impiegati a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità e a promuovere la buona volontà internazionale tramite progetti, borse di studio, scambi culturali e sovvenzioni per iniziative umanitarie e di sviluppo.