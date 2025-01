PD Corato: per un bilancio di previsione che investe sui cittadini

Il bilancio di previsione 2025 del Comune di Corato che i consiglieri andranno a votare oggi si presenta attento ai bisogni ed al programma di sviluppo della città, pur in presenza di feroci e dolorosi tagli eseguiti dal governo Meloni.Se la destra riduce i fondi per non autosufficienti, per morosità incolpevoli, per il sostegno degli affitti a lavoratori che perdono il posto di lavoro o hanno stipendi tra i più bassi d'Europa, il Comune di Corato integra ed investe proprio sulle persone, sui cittadini.Infatti, pur nell'equilibrato finanziamento di tutti i capitoli di spesa, oggetto di attenta analisi delle forze politiche che compongono la maggioranza e su cui si è registrato l'unanime consenso e coesione, rileviamo con orgoglio la presa in carico di molte proposte avanzate dal PD in tutti gli ambiti ed una particolare attenzione per la funzione strategica assegnata dall'amministrazione De Benedittis, al welfare.Oltre a confermare le erogazioni ed i servizi "standard", il bilancio 2025 nell'ambito delle politiche sociali si caratterizza per alcune novità:170.000 € iniziali erogati per la sperimentazione di percorsi formativi e lavorativi finalizzati all'inclusione di soggetti a rischio esclusione sociale e di un servizio di "Housing First" attraverso la fornitura di soluzioni abitative temporanee a famiglie e persone senza dimora; per la promozione di progettualità prevalentemente orientate al benessere psico-fisico e sociale di anziani e persone con disabilità e per lo sviluppo di progettualità sperimentali degli Enti del Terzo Settore.Riduzione della spesa (-80.000 €) per l'inserimento in comunità dei minori allontanati dai nuclei familiari e parallelo aumento della spesa per la compartecipazione al pagamento delle rette nelle RSA e RSSA di anziani (335.000 €) e persone con disabilità (180.000 €) non autosufficienti e carenti di supporto familiare.Maggiore compartecipazione del Comune ad alcuni servizi di welfare base: assistenza specialistica per gli studenti con disabilità (182.000 €) e assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti (25.000 €).All'interno dei numerosi interventi previsti dal Piano Sociale di Zona sono inoltre in partenza questi giorni due importanti servizi all'interno dei tre Comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale:- percorsi di socializzazione ed empowerment per 130 bambini e ragazzi under 21 con disturbo dello spettro autistico;- percorso di sensibilizzazione all'affido, ai fini di costituire un albo delle famiglie e persone disposte ad accogliere minori provenienti da contesti fragili sia in modalità "full time" che "part-time".Non risultano altresì trascurate le altre funzioni che ricevono investimenti adeguati a una crescita della città: si interviene in manutenzione ordinaria e straordinaria di strade in tempi rapidi, oltre alle opere finanziate con PNRR e fondi regionali (ricordiamo l'eco estramurale e il nuovo progetto per il riuso delle acque reflue per fini irrigui fortemente voluto dal nostro partito); le politiche culturali ed educative e quelle giovanili hanno visto un congruo aumento di investimenti, insieme allo sviluppo economico per il quale è stata posta attenzione come mai prima d'ora per la promozione di prodotti tipici e l'organizzazione commerciale per il rilancio del centro antico.Il PD, pertanto, di concerto ed in piena condivisione con le forze di maggioranza, esprime il proprio parere politico favorevole all'approvazione del bilancio di previsione.