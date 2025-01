Incontro aperto con l’assessore ai lavori pubblici - arch. vincenzosinisi

Il Partito Democratico di Corato, il 28 gennaio alle ore 19,30, ospita l'architetto Vincenzo Sinisi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Corato, per dialogare con lui sulle opere pubbliche già realizzate e su quelle in fase di completamento.L'incontro sarà anche occasione per immaginare le opere strategiche future, capaci di ridisegnare il volto della Città.Modera l'incontro Luciana Rosito. Domande, idee, criticità, suggerimenti, idee saranno al centro della serata. L'incontro rientra nella rassegna di iniziative di confronto e discussione su tematiche di interesse pubblico che il Circolo del PD di Corato promuove nella Città.La cittadinanza è invitata a partecipare presso la Sede in Largo Plebiscito 43.