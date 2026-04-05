Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network

C'è una parola che attraversa questa giornata e parla a tutti, al di là di ogni credo:. Come avviene in natura, la rinascita è una possibilità concreta,, che può riguardare ciascuno di noi.In un tempo segnato da conflitti e divisioni, con ilche sembra non lasciare spazio al silenzio e alla quiete, la Pasqua può diventare un'occasione per ripartire da dentro noi stessi.Ascoltare, comprendere, scegliere con maggiore consapevolezza: con piccoli gesti può prendere forma qualcosa di più grande. Una pace che non resta individuale ma si estende, si moltiplica nei gesti quotidiani, nelle parole che usiamo, nelle relazioni che costruiamo. È una pace che non fa notizia, maIl nostro invito è a coltivare attenzione, e a praticare il rispetto e la cura verso gli altri senza eroismi, ma nel nostro piccolo quotidiano, a far rifiorire, ognuno nel proprio spazio, quel piccolo mondo che abitiamo ogni giorno.Perché ogni rinascita, anche la più silenziosa, è già un passo verso qualcosa di condiviso, verso un cambiamento piccolo ma significativo.La redazione dele tutto lo staff di InnovaNews augura a tutte e a tutti una