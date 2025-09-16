Viva Network Segnalazioni Whatsapp
Vita di Città

Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori

Un nuovo canale diretto per condividere notizie, foto e video con la redazione

Corato - martedì 16 settembre 2025
Da oggi i cittadini hanno un modo in più per raccontare la vita della propria città: è attivo il numero WhatsApp del Viva Network dedicato alle segnalazioni dei lettori. Attraverso questo servizio sarà possibile inviare in tempo reale messaggi, fotografie e video riguardanti episodi, curiosità, disservizi o avvenimenti degni di nota dalle 18 città (e non solo) del network.

L'obiettivo è rendere i lettori ancora più protagonisti, offrendo loro uno strumento rapido e immediato per contribuire con contenuti che, dopo essere valutati dalla redazione, potranno trasformarsi in articoli e servizi pubblicati sui portali cittadini del network.

Il numero, già operativo, è 3920717888

Il servizio è riservato esclusivamente ai messaggi WhatsApp e non riceve chiamate. Registrandolo in rubrica sarà possibile averlo sempre a disposizione per inviare segnalazioni istantanee.

Un esempio? Un incidente stradale, una situazione insolita, un problema nei servizi, ma anche iniziative o eventi, comunicati stampa e locandine: tutto ciò che racconta la città può diventare una notizia.

Come segnalare

  • Invia messaggi, foto e video tramite WhatsApp al numero 3920717888 (non sono accettate telefonate)
  • Indica sempre il tuo nome e la città da cui scrivi
I contenuti devono avere interesse pubblico e non contenere immagini di minori riconoscibili, né espressioni offensive. Con l'invio, si autorizza gratuitamente Viva Network e InnovaNews a utilizzare testi, foto e video, senza alcun diritto d'autore o compenso. L'invio comporta il consenso al trattamento dei dati personali, in linea con le normative sulla privacy e con le condizioni generali del sito. I contenuti saranno valutati dalla redazione giornalistica.

Resta naturalmente disponibile anche la tradizionale casella email info@coratoviva.it
Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
15 settembre 2025 Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
15 settembre 2025 Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
