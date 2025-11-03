È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina

Storie, volti e voci di Canosa saranno i protagonisti della nuova avventura targata Viva Network.è online con una missione chiara: raccontare la città con energia, passione e autenticità. È il, il circuito di informazione che cresce ancora e che, da anni, illumina il territorio con notizie, approfondimenti e storie di comunità.A guidare la rotta c'è la squadra di InnovaNews, con il direttore, la caporedattricee il collaboratore canosino doc, affiancati dallo staff di Viva Network con il supporto dei redattori attivi nelle testate del gruppo, presenti in, da Bari fino a Cerignola.Una rete viva, fatta di persone e professionisti con anni di esperienza, che ogni giorno scelgono di raccontare la realtà con uno sguardo vicino ai cittadini e lontano dalle fake news.CanosaViva inizia il suo rinnovato tragitto in continuità con la linea editoriale del polo Viva, riconosciuto per la sua. Ma lo fa con una marcia in più: un approccio multimediale e un linguaggio moderno, pensato per dialogare— da Facebook a Instagram — con videointerviste, reel e format digitali adatti a tutti i dispositivi digitali.L'obiettivo è semplice ma ambizioso: dare voce a tutte le realtà cittadine. Dalle associazioni culturali agli enti del terzo settore, dal volontariato al mondo dello sport, fino alla politica e alle istituzioni locali, ogni contributo troverà spazio in un portale che vuole essere casa e megafono di chi vive Canosa ogni giorno.Per segnalazioni, comunicati o proposte di collaborazione, la redazione è già pronta ad ascoltare: