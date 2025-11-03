È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina

CanosaViva
Storie, volti e voci di Canosa saranno i protagonisti della nuova avventura targata Viva Network. CanosaViva è online con una missione chiara: raccontare la città con energia, passione e autenticità. È il 20° portale del Viva Network, il circuito di informazione che cresce ancora e che, da anni, illumina il territorio con notizie, approfondimenti e storie di comunità.

A guidare la rotta c'è la squadra di InnovaNews, con il direttore Antonio Quinto, la caporedattrice Ida Vinella e il collaboratore canosino doc Sabino Del Latte, affiancati dallo staff di Viva Network con il supporto dei redattori attivi nelle testate del gruppo, presenti in tutte le città della provincia Bat e nel nord barese, da Bari fino a Cerignola.

Una rete viva, fatta di persone e professionisti con anni di esperienza, che ogni giorno scelgono di raccontare la realtà con uno sguardo vicino ai cittadini e lontano dalle fake news.

CanosaViva inizia il suo rinnovato tragitto in continuità con la linea editoriale del polo Viva, riconosciuto per la sua affidabilità, tempestività e presenza costante sul territorio. Ma lo fa con una marcia in più: un approccio multimediale e un linguaggio moderno, pensato per dialogare sui social — da Facebook a Instagram — con videointerviste, reel e format digitali adatti a tutti i dispositivi digitali.

L'obiettivo è semplice ma ambizioso: dare voce a tutte le realtà cittadine. Dalle associazioni culturali agli enti del terzo settore, dal volontariato al mondo dello sport, fino alla politica e alle istituzioni locali, ogni contributo troverà spazio in un portale che vuole essere casa e megafono di chi vive Canosa ogni giorno.

Per segnalazioni, comunicati o proposte di collaborazione, la redazione è già pronta ad ascoltare:
info@canosaviva.it
WhatsApp: 3920717888
