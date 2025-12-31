Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Con la luce della torcia olimpica salutiamo un 2025 intenso per vivere insieme un nuovo anno di sfide

Corato - giovedì 1 gennaio 2026
Allo scoccare della mezzanotte salutiamo un 2025 intenso, complesso, a tratti doloroso, che ha segnato profondamente il nostro territorio e la nostra comunità. Il 2025 resterà nella memoria collettiva per grandi episodi di cronaca che abbiamo raccontato sui portali del Viva Network con rispetto e senso di responsabilità: dal caso della morte di Francesco Diviesti a Barletta, salita alla ribalta nazionale, alla concitata rapina al centro commerciale di Molfetta, dall'aggressione durante la festa patronale nella stessa città alla tragedia familiare avvenuta sulla Andria-Bisceglie in primavera, fino al commosso abbraccio di Trani per la scomparsa del giovane Saverio Lomolino e alla tragedia di agosto sulla 231, quando tre ciclisti hanno perso la vita sulla strada nei pressi di Terlizzi. Storie che ci hanno ricordato quanto sia delicato il compito dell'informazione quando incontra il dolore delle persone e siamo costretti a cimentarci con terribili tragedie.

Ma il 2025 è stato anche l'anno dei grandi eventi, della musica, della voglia di ritrovarsi e stare insieme. Dalle Frecce Tricolori che hanno colorato il cielo di Barletta alle sagre capaci di unire folklore e cultura gastronomica, dai colori del Carnevale Coratino all'atmosfera internazionale della Fiera del Levante, fino all'energia di Battiti Live a Molfetta. Momenti che hanno raccontato un territorio vivo, capace di esprimere entusiasmo, identità e voglia di crescere.

Con lo stesso impegno abbiamo seguito tutti gli appuntamenti religiosi più sentiti, dalla Settimana Santa alle feste patronali, custodendo tradizioni che parlano di fede, appartenenza e comunità.

Archiviata la tornata elettorale delle regionali, il 2026 si apre ora con una nuova sfida: quella delle elezioni amministrative di primavera, che chiameranno al voto città importanti del nostro territorio come Trani, Andria, Molfetta e Corato. Un passaggio cruciale che seguiremo con attenzione, impegno ed entusiasmo.

Il passaggio dal vecchio al nuovo anno avviene simbolicamente nel segno della luce, con il passaggio della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 nel nostro territorio: una luce che richiama i valori della sana sportività, della connessione tra luoghi, del camminare insieme. Ed è proprio sotto questa luce che rivolgiamo l'augurio per il nuovo anno: che sia ricco di sinergie, di progetti condivisi, di impegno quotidiano e concreto per il bene delle nostre comunità, per lo sviluppo di una informazione sempre più consapevole e partecipata, a portata di tutti.

Grazie a chi ci legge sulle pagine dei 20 portali del Viva Network ogni giorno, a chi ci scrive, a chi ci segnala, a tutta la nostra rete di contatti e di appassionati lettori. Grazie alle istituzioni, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che collaborano con noi per costruire un'informazione sempre più autentica e affidabile: seria, puntuale, reale, tempestiva e vicina alle persone.

Buon 2026 a tutti! Continueremo a raccontarlo insieme.
