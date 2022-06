Pericolo siccità, netto calo della produzione agricola in Puglia

«L'anticiclone "Caronte", che sta invadendo la nostra Regione con picchi fino a 40 gradi, e la siccità stanno bruciando frutta e verdura nei campi, con la conseguente riduzione della produzione di oltre il 20% già a giugno» è l'allarme lanciato dasugli effetti delle alte temperature.«Meloni, angurie, fragole tardive, melanzane e piante di pomodori ustionati dai raggi del sole, con la mancanza di acqua che sta mandando in stress idrico i vigneti e gli oliveti dove mancano le olive. Stanno soffrendo il caldo anche gli animali nelle stalle: per esempio, le mucche stanno producendo fino al 30% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali» ha sottolineato l'associazione.I membri hanno poi concluso: «I costi sono schizzati alle stelle per l'irrigazione di soccorso, la necessità di gasolio per tirare l'acqua dai pozzi, azionare trattori e mietitrebbie per raccogliere il grano e per tenere in funzione h24 ventilatori e doccette refrigeranti nelle stalle per aiutare le mucche a sopportare meglio la calura».