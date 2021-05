Piano vaccini, al via le prenotazioni per gli over 40

piattaforma La Puglia ti vaccina servizio online, con accesso tramite SPID o con tessera sanitaria e codice fiscale

numero verde 800 713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

Come previsto dall'ordinanza del commissario nazionale per l'emergenza covid, generale Figliuolo, da oggi 17 maggio, la Regione Puglia apre alle vaccinazioni anti covid anche per la fascia dei 40-49enni.A partire dalle ore 14.00 si apriranno le prenotazioni per la fascia degli over 40, solo per le fasce di età dei nati tra il 1970 e il 1973. Mercoledì 19 maggio alle 14.00 saranno aperte le prenotazioni per la fascia 1974-1977, mentre venerdì 21 si passerà alla fascia 1978-1981.È possibile prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione in tre modalità:Si consiglia l'utilizzo della piattaforma online, veloce e intuitiva.Rimangono aperte le prenotazioni per il completamento delle altre fasce di età già iniziate e con le stesse modalità può prenotare chiunque, dai 60 anni in su, non abbia finora aderito alla campagna vaccinale. Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.«Siamo consapevoli dello sforzo che sarà messo in atto per fornire una data per il vaccino alle fasce di popolazione over 40 – spiega l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – ma intendiamo coprire quanto prima con una dose di vaccino quanti più pugliesi possibile. La macchina dei centri vaccinali è testata e funziona soprattutto grazie all'impegno dei dipartimenti di prevenzione, dei sanitari e della Protezione civile, la Puglia somministra tutti i vaccini che gli arrivano. Nel frattempo occorre non abbassare la guardia e mantenere tutte le precauzioni per evitare un ritorno di casi e ricoveri che metterebbero in difficoltà gli ospedali anche nella bella stagione. Quindi si devono mettere le mascherine in ogni luogo, curare l'igiene delle mani, controllare la temperatura corporea e soprattutto mantenere il distanziamento sociale in ogni occasione, a casa, al lavoro, per strada e nei luoghi pubblici».