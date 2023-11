Piera Carlomagno è l'ospite del secondo appuntamento della rassegna "Cattivi"

Secondo appuntamento della rassegna letteraria "Cattivi" a cura dell'associazione culturale I libri di MedeaVenerdì 9 novembre alle ore 18,30 in via San Benedetto 11 a Corato secondo appuntamento con la rassegna letteraria "Cattivi" organizzata dall'associazione culturale I libri di Medea e dalla libreria Ubik di corso Garibaldi 24 con il patrocinio della Proloco Quadratum e del Comune di Corato.Questa volta l'ospite sarà Piera Carlomagno con il romanzo noir Il taglio freddo della luna (Solferino ediz.).Gli ultimi istanti di quiete, l'ultimo lampo di spensieratezza: è l'inizio del pranzo di fine estate che Marina Pietrofesa Cortese, matriarca ottantenne, ha imbandito per la famiglia, in uno degli eleganti lidi della costa ionica lucana.Certo è strano che Wlady, nipote prediletto di Marina, non sia arrivato, ma la sua assenza è solo un'increspatura nell'atmosfera dorata che avvolge quella famiglia di antichi latifondisti. Ben diversa la giornata di Viola Guarino, chiamata ad analizzare una scena del crimine che sembra una quinta teatrale: il professor Vittorio Ambroselli ucciso come Marat nella vasca da bagno della sua casa ricca di opere d'arte. Uno come Ambroselli, riflettono gli inquirenti, tra cui l'affascinante sostituto procuratore Loris Ferrara, poteva avere molti nemici: era il fisico della Fossa Irreversibile in cui, a pochi chilometri da lì, negli anni Cinquanta, erano state nascoste le scorie nucleari americane.Una magistrale trama di ombre in cui stavolta anche l'indomita Viola Guarino, anatomopatologa e un po' strega, alla sua terza prova, faticherà a non restare invischiata.Scrivere romanzi seriali, specialmente in un contesto letterario come quello italiano, sempre più affollato di giallisti e thrilleristi, comporta due grossi rischi: tediare gli affezionati della prima ora con la coazione a ripetere (trama, situazioni, personaggi); non riuscire a coinvolgere i nuovi lettori nel mood più ampio delle storie. Piera Carlomagno ha superato egregiamente la prova.Piera Carlomagno, giornalista professionista, scrive su Il Mattino e cura la Comunicazione per alcuni Enti. È anche autrice di Nero lucano (Solferino), Una favolosa estate di morte (Rizzoli), altri romanzi, vari racconti e un testo teatrale; ha vinto numerosi premi di letteratura e giornalismo ed è stata finalista al prestigioso Tedeschi del Giallo Mondadori. Si è laureata in Cinese con la traduzione di un'opera teatrale del Premio Nobel Gao Xingjian. È direttrice artistica del SalerNoir Festival, che a luglio 2023 è giunta alla IX edizione.Dialogherà con l'autrice Mariella Medea Sivo.