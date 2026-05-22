Avis Corato
Avis Corato
Eventi

Celebrazioni per i 45 anni di AVIS Corato: un incontro dedicato alla cultura della donazione

In programma venerdì 5 giugno

Corato - venerdì 22 maggio 2026 9.26 Comunicato Stampa
AVIS Corato continua le celebrazioni per i 45 anni di attività con un incontro divulgativo dedicato alla cultura della donazione. L'incontro divulgativo dal titolo "Il sangue tra scienza e solidarietà: il valore del dono" è in programma il prossimo 5 giugno 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Gioia.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue, approfondendo sia gli aspetti medico-scientifici sia il valore umano e sociale del gesto solidale. Un momento di confronto aperto alla comunità, dedicato alla promozione della cultura del dono e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui bisogni trasfusionali. Il convegno segnerà l'avvio ufficiale della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione, periodo particolarmente delicato per il sistema trasfusionale a causa del fisiologico calo delle donazioni durante i mesi estivi.

L'obiettivo è richiamare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza di garantire continuità nelle donazioni anche nel periodo delle vacanze, contribuendo così a fronteggiare eventuali criticità nelle scorte di sangue necessarie alle strutture sanitarie. Ad intervenire durante l'incontro saranno due autorevoli relatrici impegnate da anni nel campo della medicina e dell'associazionismo: Dott.ssa Vanda Strafella, Dirigente Medico U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l'Ospedale Civile di Barletta; Dott.ssa Angela Melidoro, Presidente dell'Associazione Italiana Thalassemici – sezione provinciale Bari ODV e Presidente del Coordinamento Thalassemici Regione Puglia.

Attraverso i loro interventi sarà possibile approfondire il ruolo fondamentale della donazione per il sistema sanitario e per i pazienti affetti da patologie che necessitano di trasfusioni periodiche, evidenziando il legame tra ricerca, assistenza e partecipazione civica.

La serata proseguirà con la cerimonia di consegna dei voucher di sostegno allo studio destinati agli studenti donatori, un momento simbolico con cui AVIS Corato intende valorizzare l'impegno dei giovani che scelgono di contribuire concretamente alla salute della comunità. Con questo appuntamento celebrativo, AVIS Corato conferma il proprio impegno nel diffondere i valori della solidarietà, della prevenzione e della cittadinanza attiva, guardando al futuro con la stessa passione che da 45 anni anima l'associazione sul territorio. L'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Avis
  • Avis Corato
Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione
22 maggio 2026 Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione
“Appello Finale”: domani venerdì 22 maggio l’ultimo comizio di Corrado De Benedittis a Corato
21 maggio 2026 “Appello Finale”: domani venerdì 22 maggio l’ultimo comizio di Corrado De Benedittis a Corato
Altri contenuti a tema
Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis L'appuntamento è fissato per la mattina di domenica 8 marzo, dalle ore 08:00 in Piazza Matteotti
"Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba Vita di Città "Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba Si svolgerà domenica 1° marzo
Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato Sabato la celebrazione con i Presidenti dell’AVIS
Avis Corato: cinque voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori Vita di Città Avis Corato: cinque voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori Il bando e tutte le informazioni utili
45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi Vita di Città 45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi L'appuntamento è per sabato 7 febbraio
Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026 Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026 Presentazione del ricco programma a cura del presidente Federico Lotito
Estate, un gesto che non va in vacanza: AVIS Corato lancia l'appello per la donazione di sangue Associazioni Estate, un gesto che non va in vacanza: AVIS Corato lancia l'appello per la donazione di sangue A luglio diverse opportunità per donare e rimettere in moto la vita: ogni goccia è preziosa
Corato si illumina di rosso per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: un inno all'altruismo di Avis Associazioni Corato si illumina di rosso per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: un inno all'altruismo di Avis Il Monumento al Donatore splende per ringraziare chi dona vita e lancia un appello per le donazioni estive
ASD AZ Village dona il ricavato di “Italia vs Brasile” alla Comunità Indaco di Corato
21 maggio 2026 ASD AZ Village dona il ricavato di “Italia vs Brasile” alla Comunità Indaco di Corato
Rissa in piazza Mentana: paura e caos nel cuore di Corato
21 maggio 2026 Rissa in piazza Mentana: paura e caos nel cuore di Corato
«Un progetto ambizioso ma concreto»: il Movimento 5 Stelle a sostegno di De Benedittis
21 maggio 2026 «Un progetto ambizioso ma concreto»: il Movimento 5 Stelle a sostegno di De Benedittis
Gli alunni della “Santarella” di Corato diventano guide in italiano e francese alla Pinacoteca "De Nittis " di Barletta
21 maggio 2026 Gli alunni della “Santarella” di Corato diventano guide in italiano e francese alla Pinacoteca "De Nittis" di Barletta
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Pietro Zona ai microfoni di CoratoViva
20 maggio 2026 Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Pietro Zona ai microfoni di CoratoViva
Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani”
20 maggio 2026 Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani”
AllergoMurgia, a Corato il dibattito scientifico sulle patologie allergiche: «Servono percorsi comuni tra specialisti»
19 maggio 2026 AllergoMurgia, a Corato il dibattito scientifico sulle patologie allergiche: «Servono percorsi comuni tra specialisti»
Gli orologi di Dalí rivivono nelle mani degli studenti: il Liceo Artistico protagonista a “Luce d’Impresa”  
19 maggio 2026 Gli orologi di Dalí rivivono nelle mani degli studenti: il Liceo Artistico protagonista a “Luce d’Impresa”  
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.