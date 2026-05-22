Celebrazioni per i 45 anni di AVIS Corato: un incontro dedicato alla cultura della donazione

AVIS Corato continua le celebrazioni per i 45 anni di attività con un incontro divulgativo dedicato alla cultura della donazione. L'incontro divulgativo dal titolo "Il sangue tra scienza e solidarietà: il valore del dono" è in programma il prossimo 5 giugno 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Gioia.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue, approfondendo sia gli aspetti medico-scientifici sia il valore umano e sociale del gesto solidale. Un momento di confronto aperto alla comunità, dedicato alla promozione della cultura del dono e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui bisogni trasfusionali. Il convegno segnerà l'avvio ufficiale della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione, periodo particolarmente delicato per il sistema trasfusionale a causa del fisiologico calo delle donazioni durante i mesi estivi.L'obiettivo è richiamare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza di garantire continuità nelle donazioni anche nel periodo delle vacanze, contribuendo così a fronteggiare eventuali criticità nelle scorte di sangue necessarie alle strutture sanitarie. Ad intervenire durante l'incontro saranno due autorevoli relatrici impegnate da anni nel campo della medicina e dell'associazionismo: Dott.ssa Vanda Strafella, Dirigente Medico U.O.C. di Ematologia con Trapianto presso l'Ospedale Civile di Barletta; Dott.ssa Angela Melidoro, Presidente dell'Associazione Italiana Thalassemici – sezione provinciale Bari ODV e Presidente del Coordinamento Thalassemici Regione Puglia.Attraverso i loro interventi sarà possibile approfondire il ruolo fondamentale della donazione per il sistema sanitario e per i pazienti affetti da patologie che necessitano di trasfusioni periodiche, evidenziando il legame tra ricerca, assistenza e partecipazione civica.La serata proseguirà con la cerimonia di consegna dei voucher di sostegno allo studio destinati agli studenti donatori, un momento simbolico con cui AVIS Corato intende valorizzare l'impegno dei giovani che scelgono di contribuire concretamente alla salute della comunità. Con questo appuntamento celebrativo, AVIS Corato conferma il proprio impegno nel diffondere i valori della solidarietà, della prevenzione e della cittadinanza attiva, guardando al futuro con la stessa passione che da 45 anni anima l'associazione sul territorio. L'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.