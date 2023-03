"Pigiama per Sei", il Comunale ride con Pisu e Cornacchione: le interviste

Ancora un successo per la Stagione Teatrale coratina: "Pigiama per Sei", commedia degli equivoci diretta da Marco Rampoldi strappa applausi a scena aperta e risate in crescendo.Il più classico dei triangoli amorosi (lei, lui, l'amante di lei, amico di lui) si complica ulteriormente con l'arrivo dell'amante di lui e di una cameriera tutto pepe (Rita Pelusio) sotto lo stesso tetto. A seconda dei personaggi in scena, ognuno dei protagonisti è costretto a recitare una parte, in un crescendo di equivoci ben orchestrati e molto divertenti.La fitta trama di inganni e tradimenti si scioglie con l'arrivo del "Deus ex machina" (Rufin Doh), giardiniere e marito della cameriera, con piccoli problemi nella gestione della rabbia.Al termine dei numerosissimi cambi di prospettiva e colpi di scena, i personaggi accettano di buon grado la condizione di traditori-traditi, in un lapidario "e vissero tutti cornuti e contenti".La risposta del pubblico ha entusiasmato gli stessi attori della pièce, come confermato da Max Pisu e Antonio Cornacchione (qui l'intervista) al nostro microfono.La Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Corato, voluta dall'Amministrazione in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, prosegue il 3 Aprile con "Il Colloquio".