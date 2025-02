Porta Futuro un evento sull'Intelligenza Artificiale: una nuova sfida per il mondo del lavoro

Porta Futuro – Sportello di Corato - continua la sua attività in favore della comunità organizzando, in collaborazione con il servizio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari, l'evento "Intelligenza Artificiale: una nuova strada verso il futuro del lavoro" sul tema attualissimo dell'A.I. In un momento storico in cui si fa imprescindibile la conoscenza, l'approfondimento e l'utilizzo di questa nuova tecnologia, soprattutto nel mondo del lavoro, Porta Futuro propone un workshop sull'argomento, condotto dal Dott. Vito Macina – Digital Specialist, che ne attraverserà i tratti salienti, ne sfaterà i falsi miti e gli stereotipi, facendo luce sulle molteplici peculiarità e potenzialità che tale strumento presuppone e prevede. Un vero e proprio momento che esplorerà sicuramente una strada ancora poco conosciuta, ma che è già parte integrante di un sistema in evoluzione che non si può né si deve ignorare, perché, in particolar modo nel mondo del lavoro, il futuro è già oggi"!. L'appuntamento è per martedì 11 Febbraio alle ore 15:30 presso Porta Futuro Corato, Viale Ettore Fieramosca n. 169