Chiuso temporaneamente lo sportello di Porta Futuro a Corato

Il servizio dello sportello di Porta Futuro, con sede a Corato in viale E. Fieramosca n. 169, è sospeso fino a data da destinarsi.La Città Metropolitana di Bari, in osservanza dell'ordinanza n. 12/2024 del Tribunale di Salerno – Sezione riesame e Misure di prevenzione , ha tempestivamente avviato il procedimento di recesso dai contratti, da essa stessa stipulati con la società cooperativa classificatasi al primo posto nella graduatoria n. 4215 del 30.8.2022, in riferimento ai 7 ambiti territoriali, tra cui vi è quello di Corato, per procedere al riaffidamento del servizio alla cooperativa seconda classificata.«Apprezzando il pronto intervento della Città Metropolitana di Bari , a piena tutela della legalità, esprimiamo piena solidarietà agli operatori dello sportello di Corato, come a quelli degli sportelli di tutti gli ambiti territoriali coinvolti.Confidiamo nella celere conclusione del procedimento amministrativo di nuovo affidamento del servizio, a beneficio dei lavoratori e dell'utenza». Dichiarano il Sindaco, Corrado De Benedittis , e l'Assessore alle Politiche giovanili, Luisa Addario.