Porta Futuro Corato presenta Europass una porta sull'Europa

Porta Futuro – Sportello di Corato – continua a sostenere la propria mission nell'ambito del lavoro, organizzando un incontro di conoscenza e approfondimento circa i servizi e gli strumenti presenti nella piattaforma Europass, utili per l'orientamento, l'istruzione, la formazione e il lavoro, fruibili gratuitamente, in maniera del tutto sicura ed intuitiva.Gli operatori dello Sportello, in un dialogo aperto con i partecipanti, illustreranno le principali potenzialità che Europass possiede, andando ad ampliare l'idea generale di un semplice sito di redazione del proprio Curriculum Vitae europeo.Si andrà a descrivere, infatti, quanto la piattaforma possa aiutare a gestire tutte le fasi del percorso di apprendimento, della crescita professionale di ognuno, valorizzando competenze, qualifiche ed esperienze. L'appuntamento è per martedì 11 Marzo dalle 15:30 alle 17:30, presso Porta Futuro Corato, Viale Ettore Fieramosca n. 169.E' possibile iscriversi all'evento compilando il modulo al seguente link: EUROPASS: UNA PORTA SULL'EUROPA - Porta Futuro Bari Per Info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it