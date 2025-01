Porta Futuro Corato: torna il corso di inglese base “All Together”

Un'opportunità per chi ha voglia di crescere!

Powered by

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Porta Futuro Corato torna a puntare sulla formazione dei cittadini, con rinnovato slancio, attraverso un corso gratuito di lingua inglese, finalizzato all'acquisizione delle competenze base.Si ripartirà dal 20 Gennaio ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 11,30 presso lo sportello si8to in Viale Ettore Fieramosca, 169, con una serie di incontri volti ad arricchire le conoscenze linguistiche dei partecipanti. "ALL TOGETHER" sarà gestito dagli operatori dello sportello e prevederà il rilascio di un attestato finale di frequenza.Questo nuovo ciclo di appuntamenti offrirà lezioni interattive, esercizi concreti di lingua parlata e scritta, focus sulla grammatica e sulle espressioni e i vocaboli utili nella vita quotidiana.Si raccomandano i cittadini di iscriversi solo se interessati a frequentare il corso con costanza e puntualità