Premio "Cataldo Leone": sabato la premiazione dell'XI edizione

Il concorso letterario "Cataldo Leone" giunge alla sua XI edizione. Organizzato dall'associazione culturale "Prof. Cataldo Leone", in collaborazione con la Pro Loco Quadratum e con il patrocinio del comune di Corato, il concorso segue un percorso di recupero della memoria storica nel solco che lo stesso prof. Cataldo Leone, docente liceale di elevatissima cultura umanistica, uomo libero e di grande umanità volle tracciare nel corso della sua vita, spesa al servizio della comunità e della promozione della cultura presso i suoi studenti.Questa XI edizione, dopo l'invio dei manoscritti fino al 15/04, vedrà la sua conclusione il 27 maggio alle 9:30, allorquando, presso l'auditorium del Liceo Artistico "Stupor Mundi", verrà svolta la cerimonia di premiazione.Un evento sempre più importante in ambito umanistico, che coinvolge ogni anno sempre più poeti e diventa anno dopo anno punto di riferimento in città.