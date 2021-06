Preoccupazione per un 82enne: è sparito da ieri mattina

Un uomo di 82 anni di Corato, Salvatore Mazzilli, ha fatto perdere le proprie tracce da ieri mattina.L'uomo è uscito di casa alle nove del mattino e non è rientrato. Si sarebbe spostato per andare in campagna.È molto magro ed esile di corporatura, è alto 170 cm e al momento della scomparsa indossava un jeans, una camicia a righi azzurra e delle ciabatte.Chiunque avesse notizie di lui può contattare il numero di emergenza 113.