Presto a Corato un drive-through per effettuate tamponi facili

Sarà presto possibile per tutti i cittadini effettuare tamponi rapidi e test molecolari. È quanto ha annunciato il sindaco Corrado De Benedittis nel corso del video messaggio sui social con cui è intervenuto per fornire un aggiornamento circa la situazione epidemiologica nella nostra città Ricordando l'attivazione del servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci per i cittadini attualmente in quarantena, chiamando il qui tutti i dettagli ) il sindaco ha spiegato: «Abbiamo riunito il COC, il comitato tecnico, le associazioni di volontariato impegnate sul campo, la Caritas e le associazioni facenti capo alla Protezione Civile e stiamo mettendo in cantiere una serie di interventi necessari e analizzando una risposta anche sulla questione tamponi per garantire la possibilità a tutti di fare tamponi in tempi rapidi».«D'intesa con i medici di base e i pediatri, rappresentati dal dott. Giovanni Riganti, e in collaborazione con la Caritas - aggiunge - sarà infatti possibile effettuare il tampone facile, somministrato dal medico di famiglia e a titolo gratuito, in un drive-through che verrà situato in via Sonnino, messo a disposizione dalla Caritas. Sarà anche possibile effettuare il test molecolare, ad un costo di 80€, grazie alla collaborazione dell'AIC che metterà a disposizione una tenso struttura. A breve seguiranno dettagliate informazioni».Ribadendo un richiamo alla responsabilità e al rispetto delle misure di sicurezza, il sindaco precisa anche che è stata stabilita una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio cittadino con l'obiettivo di prevenire e far rispettare le regole.