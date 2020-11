Emergenza Covid, servizio a domicilio per cittadini in quarantena

Dato il momento di emergenza relativa al contagio da COVID-19, il Comune di Corato ha attivato un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmacie privi di una rete familiare a supporto.Il servizio è gestito dalla Sezione Servizi Sociali - ed assicurato in collaborazione con le Associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti nel comune di Corato (P.A. SerCorato, Misericordia, Guardie Ambientali d'Italia).È possibile usufruire del servizio, a titolo, contattando ilche sarà attivo dal, per prenotare la consegna a domicilio di quanto necessario.Al numero risponderà un assistente sociale del Comune che provvederà a prendere in carico le richieste e le necessità. I volontari che assicureranno il servizio a domicilio saranno rigorosamente in divisa con logo della Protezione Civile e muniti di tesserino di riconoscimento, oltre che dei dovuti dispositivi di protezione individuale.