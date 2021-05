Prevenzione incendi, l'Ente Parco stipula convenzioni con operatori agro-zootecnici

a) detenere in azienda e custodire in un punto facilmente accessibile il serbatoio idrico da 5000 litri che l'Ente fornisce mediante contratto di comodato d'uso gratuito, oppure fornire acqua attingendola da riserve aziendali (cisterne, vasche) per le attività di ricarica dei mezzi AIB;

b) assicurare il primo riempimento del serbatoio con acqua e garantire i successivi oppure assicurare la disponibilità idrica aziendale durante tutta la campagna AIB 2021 (15/06- 15/09/2021);

c) garantire l'accesso al serbatoio o alla riserva idrica aziendale h24 al fine di rifornire i mezzi AIB dei VVFF e dell'ARIF;

d) garantire l'attività di avvistamento incendi per almeno 14 ore/die (06,00-20.00) in un raggio di almeno 3,00 Km dal centro aziendale con immediata segnalazione di eventuali avvistamenti ai numeri di emergenza 1515, 115;

e) garantire l'utilizzo di una motrice agricola provvista di aratro a dischi con potenza di almeno 120 CV per la realizzazione di fascia tagliafuoco in caso di necessità.

1. al contraente che svolge le azioni a), b) c) e d) un contributo complessivo di euro duemila/00 (€ 2.000,00) ridotto progressivamente in ragione della gravità delle inadempienze fino al 100%, nei casi in cui a seguito di chiamata non risulti reperibile per il rifornimento idrico o nei casi in cui l'area controllata sia stata percorsa da fuoco senza che risulti essere stata data immediata segnalazione;

2. al contraente, che svolge la sola azione d), viene riconosciuto un contributo complessivo di euro mille/00 (€ 1.000,00) ridotto progressivamente in ragione della gravità delle inadempienze fino al 100%, nei casi in cui l'area controllata sia stata percorsa da fuoco senza che risulti essere stata data immediata segnalazione;

3. al contraente che svolge l'azione e) viene riconosciuto un contributo forfettario a chiamata di euro cinquecento/00 (€ 500,00). Alcun contributo per tale azione sarà riconosciuto in caso di assenza di chiamate da parte di ARIF, VVFF o Protezione Civile della Regione Puglia.

È possibile presentare istanza di sottoscrizione alla "Convenzione per il coinvolgimento degli operatori agro-zootecnici nella attività di prevenzione incendi - Campagna AIB 2021 - nel territorio del Parco Nazionale dell'alta Murgia".Le attività oggetto di convenzione consistono in:La domanda di ammissione, compilata utilizzando l'apposito schema disponibile sul sito web ufficiale dell'Ente all'indirizzo www.parcoaltamurgia.gov.it - sezione "Campagna AIB 2021", e tutta la documentazione necessaria indicata nello schema di convenzione devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13 del 24 giugno 2021 all'indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it . La mail dovrà riportare come oggetto: Istanza convenzione Campagna AIB 2021.L'Ente riconosce:La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e sino alla fine del periodo di massimo rischio incendi (15/06-15/09), così come determinato dal DPGR n. 115 del 21/04/2021 e sue eventuali proroghe. Spesa prenotata nel bilancio 2021 dell'Ente: Euro 40.000,00 La composizione dell'elenco degli ammessi avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, che sarà a tal fine acquisita al protocollo dell'Ente al momento della ricezione.Tra tutti gli istanti ammessi verranno selezionate almeno 15 aziende, per la fornitura idrica, che soddisfino i seguenti criteri: posizione strategica del centro aziendale rispetto ad aree ad alta vulnerabilità incendi; posizione sfavorevole del centro aziendale rispetto alla disponibilità di approvvigionamenti idrici già esistenti.Tra gli istanti ammessi verranno altresì selezionate altre aziende che effettueranno il solo avvistamento fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.