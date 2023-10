Confcommercio Corato e Gal: Incontro per la crescita delle imprese locali

Confcommercio Corato e il Gal LeCittà DiCastel DelMonte hanno collaborato per organizzare un incontro che si è svolto ieri presso il Palazzo di Città di Corato. L'obiettivo di questo incontro aperto era offrire agli imprenditori locali l'opportunità di presentare le proprie idee e progetti, allo scopo di stimolare lo sviluppo economico della città.L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità imprenditoriale locale, che ha colto l'occasione per condividere le proprie idee innovative e ambiziose.Una volta raccolte tutte le idee e i progetti presentati dagli imprenditori, il Gal LeCittà DiCastel DelMonte si impegnerà a elaborare una sintesi e a definire le nuove misure di finanziamento, seguendo i parametri stabiliti dalla Regione Puglia, per il piano 2023/2027 sottolinea il presidente del GAL Michelangelo De Benedittis. Questo processo mira a fornire alle imprese locali le risorse economiche per realizzare alcuni obiettivi imprenditoriali e contribuire al progresso economico dell'area.Il Sindaco Corrado De Benedittis ha sottolineato l'importanza di questo incontro e ha elogiato l'impegno delle istituzioni locali e delle associazioni imprenditoriali come Confcommercio nel lavorare insieme per il benessere della comunità.Il presidente g.i. Confcommercio Corato Luigi Menduni ha aggiunto che l'incontro è stato un'occasione preziosa per ascoltare direttamente le esigenze e le idee degli imprenditori, che sono il motore dell'economia locale. Ha sottolineato che il coinvolgimento attivo delle imprese nella definizione delle politiche economiche è fondamentale per garantire il successo delle iniziative.Ll'incontro organizzato da Confcommercio Corato e il Gal LeCittà DiCastel DelMonte rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra il settore pubblico e privato per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dell'area. L'attuazione delle nuove misure di finanziamento nel piano 2023/2027 potrà offrire opportunità concrete alle imprese locali.L'evento ha visto la partecipazione anche dell'Assessora allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, dell'Assessora all'urbanistica Antonella Varesano, i consiglieri del Consiglio d'Amministrazione del GAL, la responsabile di misura GAL, Patrizia Ricciardi e il presidente provinciale Confcommercio Bari-BAT Vito D'ingeo.