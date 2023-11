Corato, presentato il documento Strategico del Commercio

Ieri nel chiostro del Palazzo di Città è stato presentato il documento Strategico del Commercio, una sorta di Piano Regolatore commerciale che va a tutelare e rilanciare le piccole attività, che stanno soffrendo la concorrenza della grande distribuzione.«Il documento del commercio è una sorta di Piano Regolatore. Tale documento fissa delle regole, stabilisce quali attività possano essere svolte in città e dove. Tutto questo segue ovviamente una ratio, quella di aumentare le possibilità per la cittadinanza, favorire le attività commerciali e tutelare le piccole attività commerciali al dettaglio e di prossimità, che subiscono i contraccolpi della grande distribuzione. Tale piano regolatore crea forme di tutela delle attività commerciali piccole. Allo stesso tempo detta le regole per quelle che sono le medie strutture di vendita. Tale piano sarà attivo dopo il prossimo consiglio comunale, verosimilmente tra qualche settimana». Così il sindaco Corrado De Benedittis.Gli fa eco il Presidente di Confcommercio Giovani Corato Luigi Menduni: «Il Documento strategico del Commercio rappresenta una prospettiva rivoluzionaria per lo sviluppo economico e sociale di Corato, è un'opportunità che non possiamo permetterci di trascurare. Il settore commerciale sta affrontando un periodo complesso. La concorrenza globale, l'avvento del digitale e i cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori stanno mettendo a dura prova le imprese locali. Il Documento strategico del Commercio è una risposta innovativa a queste sfide. Si tratta di un modello di sviluppo economico basato sulla collaborazione tra le imprese, le istituzioni e la comunità locale. Questo approccio consente di promuovere la competitività delle imprese del commercio al dettaglio, migliorare l'attrattività del centro città e offrire una migliore esperienza di acquisto ai consumatori».Anche il Presidente provinciale Confcommercio Bari-BAT Vito D'ingeo ha espresso profonda gratitudine per l'ottimo lavoro svolto dal dirigente, dall'intera amministrazione e dalla Confcommercio Corato. Questo documento rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sviluppo economico della città e il risultato tangibile della collaborazione tra le associazioni di categoria e le istituzioni. Il documento strategico del commercio in questione è il frutto di mesi di duro lavoro, consultazioni e strategie condivise. Esso traccia un percorso chiaro per rafforzare il commercio locale, incoraggiare l'innovazione e creare un ambiente favorevole alle imprese.