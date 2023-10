Confcommercio e ReStart: Una Convenzione Cruciale per il Sovraindebitamento delle Imprese

Confcommercio Corato presenterà una convenzione fondamentale con l'associazione ReStart. Questo evento si focalizzerà sull'importante questione del sovraindebitamento che affligge attività commerciali ed imprese, fornendo soluzioni per aiutare gli imprenditori in un momentoeconomicamente delicato, soprattutto a seguito del repentino aumento dei costi delle utenze.Il Presidente g.i. di Confcommercio Corato, Luigi Menduni, ha dichiarato con forza che è diventato cruciale offrire un servizio di questo tipo aicommercianti di Corato. La collaborazione tra Confcommercio e ReStart è una risposta diretta alle esigenze degli imprenditori locali, dimostrando l'impegno a sostenere la comunità economica.Vito D'ingeo, il Presidente di Confcommercio provinciale Bari-BAT, ha sottolineato l'importanza di tali iniziative nel comunicare cheConfcommercio è sempre presente e accanto alle imprese. Questa partnership non solo fornisce assistenza pratica per affrontare il sovraindebitamento, ma rafforza anche il legame tra l'associazione e gli imprenditori,dimostrando la dedizione di Confcommercio a sostenere il tessuto imprenditoriale locale.L'evento di oggi rappresenta un passo importante verso la creazione di unarete di supporto che permetterà alle attività commerciali e alle imprese di affrontare le sfide economiche attuali. La convenzione tra Confcommercio e ReStart è un chiaro segnale di solidarietà e impegno a favore delle impreselocali, contribuendo a preservare la vitalità economica delle comunità coinvolte.Questo webinar offre una preziosa opportunità per gli imprenditori di ottenere informazioni e risorse vitali per affrontare il sovraindebitamento, dimostrando che, in tempi di incertezza economica, Confcommercio è al loro fianco.Link del webinar: