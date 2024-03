Cuore di Donna cambio di programma

Per le avverse condizioni meteo, la manifestazione " Cuore di Donna " prevista per questa mattina in Piazza Cesare Battisti Corato , la sede verrà spostata in via Avezzana ( fronte caserma dei Carabinieri) .Tale evento, patrocinato dal Comune di Corato e dall'ASL BA, consta di uno screening cardiologico per riconoscere e prevenire le malattie cardiovascolari nelle donne. Tra le comuni malattie cardiovascolari, causa di morbosità, invalidità e mortalità in Italia, riscontriamo l'infarto acuto del miocardio, l'angina pectoris, l'ictus ischemico ed emorragico.