"Dai Equilibrio al Tuo Respiro": la IX edizione è stata un successo

La prevenzione vince ancora. Si è concluso ieri con una cerimonia di premiazione nel Chiostro di Palazzo di Città, moderata dal prof. Carlo Sacco, "Dai Equilibrio al Tuo Respiro", progetto voluto dall'Associazione Salute e Sicurezza, Corgom di Vito Scaringella e Wellness.Parte attiva del progetto medici, volontari e soprattutto i ragazzi: gli alunni delle prime degli istituti superiori di Corato (più il Tannoia di Ruvo), si sono sottoposti ad elettrocardiogramma totalmente gratuito. «Su 366 test effettuati, a soli undici ragazzi abbiamo prescritto esami più approfonditi, nulla però di particolarmente allarmante» afferma la dottoressa Ceglia, cardiologa del nosocomio cittadino e parte attiva del progetto.Oltre che all'ECG però "Dai Equilibrio al Tuo Respiro" guarda con attenzione anche alla forma fisica degli adolescenti coinvolti. Assieme al dottor Caratozzolo, pneumologo, i ragazzi hanno effettuato esame spirometrico, che ha evidenziato come o pochi casi segnalati di una respirazione non fluida, fossero associati a problemi di sovrappeso.Il progetto, con vari canali di sfogo, ha anche guardato all'aspetto dell'alimentazione, assieme alla dottoressa Francese e a quello puramente psicologico, con un focus sulle dipendenze e rischi ad esse associate assieme alla dottoressa Carenza.Un check-up a 360° insomma, fisico e mentale per gli oltre 300 ragazzi coinvolti. Reso possibile dalla sinergia tra associazioni e imprenditori:Giuseppe D'Introno di Salute e Sicurezza: «Siamo impegnati nel sociale da tantissimo tempo. La salute è un bene prezioso e noi dobbiamo preservarlo. Eseguire questi screening vuol dire stare attenti a coloro che saranno gli adulti di domani. Gli esami sono al 100% gratuiti, invitiamo la popolazione a donare il 5*1000».Vito Scaringella di Corgom: Ringrazio i medici, gli infermieri e tutti coloro che hanno sottratto tempo alle famiglie per questo bellissimo progetto, senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Di questi tempi - prosegue - non si può pensare di essere imprenditori tralasciando il sociale. Noi di Corgom da sempre siamo sensibili alle tematiche ambientali e con questo progetto miriamo a rendere migliore la qualità della vita dei cittadini di domani.