Cuore di Donna domenica in piazza Cesare Battisti

Domenica 10 Marzo, l'Associazione Salute e Sicurezza ODV con la collaborazione del "SERCORATO" ed il prezioso supporto della Wellness Evolution - Famiglia Scaringella,organizza un evento gratuito dedicato alle donne: "Cuore di Donna", in occasione della festa della donna.Tale evento, patrocinato dal Comune di Corato e dall'ASL BA, consta di uno screening cardiologico per riconoscere e prevenire le malattie cardiovascolari nelle donne.Tra le comuni malattie cardiovascolari, causa di morbosità, invalidità e mortalità in Italia, riscontriamo l'infarto acuto del miocardio, l'angina pectoris, l'ictus ischemico ed emorragico.I fattori di rischio sono legati all'età, sesso e familiarità, oltre ad essere influenzati dacomportamenti e stili di vita, quali fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà, cause predisponenti a diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa. Le donne si predispongono maggiormente a questo rischio nel periodo post-menopausa poiché viene a modificarsi il sistema ormonale.Il ruolo della prevenzione è quello di riconoscere attraverso una diagnosi differenziata il "dolore" spesso confuso con altre patologie.Queste patologie rappresentano una delle principali cause di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9% di tutte le morti (10,8% nei maschi e 9% nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolaridell'8,8% (7,3% nei maschi e 10,1% nelle femmine). (Fonte: www.salute.gov.it/portale/donna/dettagliContenutiDonna)Al fine di sensibilizzare le donne su questi rischi, la Dott.ssa Ceglia Maria A., Dirigente Medico del P.O. Umberto I di Corato in collaborazione con i Professionisti Sanitari dell'AssociazioneSalute e Sicurezza ODV, offre uno screening gratuito di prevenzione alle donne di età compresa tra i 40 e 65 anni, attraverso indagini strumentali, quali misurazione della pressione arteriosa, questionario anamnestico e visita specialistica cardiologica con elettrocardiogramma.L'evento "Cuore di Donna"si svolgerà Domenica 10 Marzo dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza Cesare Battisti di Corato.INFORMAZIONI PER ADERIREPer prenotare è necessario telefonare al numero 3513443530 a partire da venerdì 8 e sabato 9 marzo dalle 16.00 alle 19.00 fino ad esaurimento posti.