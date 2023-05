"Dai Equilibrio al tuo Respiro": domani la conclusione del progetto

Non si può di certo dire che a Corato manchino iniziative legate alla prevenzione e alla tutela della salute dei più giovani. Iniziative rese possibili grazie ad associazioni, medici, volontari e partner privati che hanno compreso quanto importante sia informare e sottoporre i giovanissimi a visite che, in alcuni casi, sono state provvidenziali al punto da salvare la vita del paziente, ignaro di essere affetto da una patologia grave."Dai equilibrio al tuo respiro" è un progetto a cura dell'associazione Salute e Sicurezza onlus, in collaborazione con Corgom, e nasce e si sviluppa al fine di sensibilizzare i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado alla prevenzione delle malattie cardio-respiratorie, determinate dalle scorrette abitudini alimentari, da uno stile di vita sedentario e da altri fattori come il tabagismo.L'associazione Salute e Sicurezza Onlus si distingue proprio per questo tipo di iniziative. Infatti Grazie all'intervento di medici, personale infermieristico, volontari e grazie all'importante supporto dell'azienda Corgom, è stato possibile sottoporre tutti gli studenti delle prime classi degli istituti superiori di Corato e visite pneumologiche, cardiologiche, ecg e spirometrie completamente gratuite.Gli esami, che nel complesso non hanno evidenziato casi particolarmente gravi, hanno però consentito di verificare alcune piccole anomalie cardiache in una piccola percentuale degli studenti sottoposti a screening.Le relazioni sull'andamento del progetto e sui risultati ottenuti sono state affidate ai medici Caratozzolo, Francese, Carenza, Mazzilli e Ceglia, che insieme ad altri colleghi hanno offerto la loro opera in linea con gli obiettivi che si pone l'associazione Salute e Sicurezza Onlus.Al termine dell'incontro l'azienda Corgom, main sponsor del progetto, premierà gli studenti meritevoli con dei buoni spesa di materiale scolastico.