Puglia a rischio zona gialla da lunedì prossimo

Cresce il numero dei contagi in Puglia e la regione si avvicina al passaggio in zona gialla, probabilmente a partire da lunedì prossimo 17 gennaio 2022. Nella settimana che va dal 5 all'11 gennaio i nuovi contagi Covid in Puglia sono aumentati del 52,9% rispetto a sette giorni prima e i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono saliti a 1.756. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe, riportato da Ansa.Negli ospedali pugliesi il tasso di occupazione dei posti letto è sopra soglia di saturazione in area medica, attestandosi al 17,2% (oltre il limite del 15%), mentre in terapia intensiva è del 9,9%, ormai prossimo al limite del 10%. "Questi indicatori potrebbero decretare il passaggio in zona gialla della Puglia a partire da lunedì prossimo" si legge nella nota dell'agenzia. Al momento in Puglia, secondo le stime Gimbe, sono ancora liberi 355 posti letto in area Medica e 50 in Intensiva prima del passaggio in zona arancione.La provincia più colpita è quella di Bari. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio, infatti, la provincia con il maggior numero di casi ogni 100mila abitanti è stata quella di Bari (1.168), seguita da Brindisi (1089), Lecce (1079), Barletta-Andria-Trani (952), Foggia (814) e Taranto (766).In caso di passaggio in zona gialla per la Puglia non ci saranno differenze rispetto alle attuali disposizioni: l'unica differenza con la zona bianca riguardava l'uso della mascherina all'aperto, obbligo che però era già subentrato con i decreti del periodo natalizio.