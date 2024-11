A Corato con la “Festa dell’albero” si implementa il green locale

Il 21 novembre si festeggia la, un'occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente.Nella stessa giornata si svolge la, iniziativa promossa da #Legambiente #legambiente Corato #legambientecor che prevede laMettere a dimora alberi è un gesto concreto ed efficace per contrastare la crisi climatica che stiamo vivendo, per rigenerare le nostre città, restituire benessere alle comunità e favorire la crescita di biodiversità.La piantumazione di alberi ed anche di semi sono fondamentali, tuttavia, può essere educativo per promuovere l'educazione all'ambiente partendo da ciascuno di noi.Le scelte che facciamo oggi avranno un impatto sempre più grande negli anni a venire e in questo le conoscenze scientifiche ci possono aiutare.Nel corso degli anni, la nostra associazione si è fatta promotrice di questi contenuti e di questi valori, e dovunque, ci duplicano e ci imitano.Questo aspetto ci rende contenti ed abbiamo dimostrato di essere concreti nella nostra azione perchè nel nostro piccolo stiamo dando una visione comune fungendo da apripista su questo e su altri temi socioambientali.Da oltre trent'annicondivide e promuove questi valori nella nostra città e in tutta Italia.Pianteremo e coltiveremo un albero partendo dai semi.Ce ne prenderemo cura, innaffiandolo e il prossimo anno lo trapianteremo insieme.Quest'anno non è prevista la fornitura di alberi o piante e ripartiremo dai cittadini più giovani per farli crescere nei valori della cultura ambientale.Daremo alle scuole, associazioni, parrocchie, enti del terzo settore della nostra città, che ne faranno richiesta, vari semi di alberi di frutto autoctoni fino ad esaurimento scorte.Gli alunni e i docenti riceveranno un kit di semi e un attestato.Nel corso dell'anno se ne prenderanno cura anche nel periodo estivo.Alla ripresa del nuovo anno scolastico, ci rincontreremo per un momento di condivisione insieme, pianificando un'attività concordata.Vi invitiamo a compilare un form e sarete contattati dal nostro circolo."Ogni anno il 21 novembre celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita- esordisce il presidente del circolo- Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.Insieme ai giovani e giovanissimi studenti delle scuole italiane mettiamo a dimora giovani alberi per riqualificare aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città- continua il presidente del circolo- nella nostra città distribuiremo semi di alberi da frutto.Con questo importante appuntamento vogliamo celebrare la vitalità degli alberi, il cui fondamentale ruolo, specialmente nelle aree urbane, è sempre più riconosciuto grazie alle numerose funzioni che svolgono come alleati contro la crisi climatica.Infatti, gli alberi assorbono la CO2- conclude il presidente- riducono l'effetto isola di calore, migliorano la qualità dell'aria e favoriscono la tutela della biodiversità".