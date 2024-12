Auguri di partecipazione e di pace dal circolo Legambiente cittadino

Un 'associazione nel corso di un anno fonda il proprio sodalizio su azioni, attività ed eventi che si articolano nel tempo cercando di fare il proprio meglio per la nostra città.Nel corso dell'anno solare il circolo di Legambiente Angelo Vassallo, ha promosso quindici eventi nel corso dei vari mesi tra presentazione di volumi e rapporti, le varie interlocuzioni istituzionali sui temi dei beni comuni e su problematiche collettive, alle uscite ambientali, alle campagne nazionali: il nostro circolo non si è mai sottratto anche nei vari istituti di partecipazione anche nelle consulte comunali, quando e se convocate.Le questioni e le problematiche della nostra città sono diverse e molteplici.Abbiamo nel corso dell'anno avuto e fornito nei tavoli istituzionali a livello comunale: le nostre osservazioni sul verde, sull'ecoestramurale, fino a livello regionale sulla questione sul trasporto su ferro con l'assessore regionale Debora Ciliento.Ci siamo confrontati con tutti senza sottrarci, anzi cercando di capire le questioni e i problemi, di incontrare le istituzioni, le associazioni e i cittadini promuovendo un nuovo benessere ambientale a trecentosessanta gradi.In questo periodo facciamo del Natale un'esperienza della sostenibilità e dell'economia circolare: dalla decorazione dell'albero alla tavola, dallo swap party natalizio alla tombolata per il riuso all'e-commerce etico fino a celebrare la pace con semplici gesti e pensieri con idee per regali etici e solidali.Possiamo decidere di trascorrere le feste senza sprechi e senza rinunciare al buon vivere all'insegna delle 3R natalizie – RECUPERA, REGALA e RICICLA! Regala il tuo tempo a te e agli altri.Se hai la fortuna di poterti concedere qualche giorno di pausa, prova a vivere con maggiore lentezza, concedendoti qualche momento di autogratificazione e perché no, donando un po' del tuo tempo a progetti di volontariato a contatto con persone o animali in difficoltà. Anche un'ora può valere tanto e tutte le realtà di volontariato della nostra città ne hanno bisogno."E' stato un anno intenso di attività socio-ambientali. Ha esordito il presidente del Circolo Giuseppe Faretra- Non c'è stato mese che non abbiamo svolto un'azione o un'attività pubblica per promuovere un nuovo approccio integrato alle questioni.Nel corso del nuovo anno, approfondiremo le varie problematiche, sollevandone delle altre. I giorni ci hanno addolorato gli eventi avvenuti su Via Salvi. Noi promuoveremo sempre i valori della legalità e nell'essere cittadini attivi della nostra città. Auguriamo alla nostra città un nuovo anno all'insegna della partecipazione civile. Diceva Gaber:"La libertà non è star sopra un albero, Non è neanche avere un'opinione, La libertà non è uno spazio libero, Libertà è partecipazione…."Conclude il presidente la libertà non deve essere fine a se stessa, ma deve essere condivisa, perché non ci si può sentire liberi stando soli, ma viviamo la libertà come un'esperienza collettiva di partecipazione e di pace. "