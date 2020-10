Pulizia straordinaria in Piazza Di Vagno, ma ci avevano già pensato i residenti meno di un mese fa

20 foto I residenti ripuliscono Piazza Di Vagno Altri album fotografici: I vicoli del centro storico interessati dai lavori di pulizia 21 foto

Nella giornata di ieri sono partite le operazioni di lavaggio e pulizia delle strade del centro storico. Gli operatori della Sanb sono al lavoro per ripulire le viuzze del borgo antico diventate ricettacolo di rifiuti e di immondizia.Come più volte ribadito, anche sulle nostre pagine, gli interventi straordinari di questa natura sono soltanto l'effetto di una mancata attività ordinaria in questa direzione. L'impulso a svolgere l'attività, evidentemente, è partito dal neo proclamato sindaco che, appena domenica scorsa, è stato investito dei suoi pieni poteri. Se è stato possibile effettuare una operazione di lavaggio straordinario in così breve tempo evidentemente sarebbe stato possibile effettuare le operazioni ordinarie di pulizia anche nel periodo commissariale. Ma ciò che sarebbe potuto essere appartiene al passato, per cui sorvoliamo.Entusiasticamente il sindaco De Benedittis ha ringraziato, attraverso i social network, gli operatori e l'azienda pubblica che sta effettuando il lavaggio postando una foto degli operai al lavoro in Piazza Di Vagno.Piazza Di Vagno, probabilmente, è stata l'unica zona interessata ultimamente da attività di lavaggio. A pulirla sono stati alcuni residenti esasperati dal mancato intervento dell'ente pubblico.Dotati di buona volontà, olio di gomito, scope e rastrelli, tubi e acqua corrente, soltanto poche settimane fa si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a pulire di propria iniziativa trasformando una operazione socialmente utile in un momento di condivisione alla quale hanno partecipato anche i bambini. Non è mancato il sorriso anche se la fatica si è fatta sentire, così come anche lo sconforto di dover provvedere in prima persona e a proprie spese a ripulire una pubblica piazza.«Eravamo esasperati. Ci siamo ritrovati anche i topi in casa. Dovevamo fare qualcosa perché ne andava della salubrità del luogo» ci racconta uno dei residenti promotore dell'iniziativa di ripulire la piazza.Da quanto tempo non si vedeva un mezzo a ripulire la piazza? «Da due anni» risponde sconfortato il nostro concittadino.Dopo meno di un mese ecco arrivare (evidentemente sollecitati dal primo cittadino) gli operai dell'azienda di igiene pubblica a ripulire quella piazza già tirata a lucido dai residenti.Di seguito le immagini che documentano la pulizia "self made" effettuata a fine settembre dai residenti della zona.Inoltre pubblichiamo le immagini di alcuni vicoli del centro storico interessati dai lavori di pulizia straordinaria.