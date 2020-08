Quattro coratini candidati alle regionali, ma il numero potrebbe salire

L'ultimo in ordine di tempo ad ufficializzare la sua candidatura al consiglio regionale è l'ex consigliere comunale e neo segretario cittadino dell'UDC Vincenzo Labianca. Soltanto l'anno scorso la sua candidatura trascinò tutta la lista dell'UDC al consiglio comunale conseguendo il 40% dei voti dell'intera lista con i suoi circa 800 voti di preferenza.Quest'anno Labianca sceglie di ricandidarsi sotto il vessillo del Nuovo PSI - Unione di Centro, ma al consiglio regionale, determinato a portare in Regione una voce coratina che manca ormai dal 2009.L'annuncio della candidatura proviene direttamente dall'ex consigliere comunale: «Scendo in campo ! SI, scendo in campo per la mia città e per la mia Regione. Scendo in campo per tutti quelli che credono in me, perché intendo donare alla nostra terra un contributo più ampio, con un raggio d'azione più esteso. Oggi la nostra città, dopo tantissimi anni, merita di essere rappresentata in consiglio regionale. Questa è una grande opportunità che non possiamo farci sfuggire. Sappiamo benissimo quale sarebbe il valore aggiunto per la nostra comunità con la mia elezione. Oggi "insieme" possiamo farcela. Confido nel buon senso di tutti i miei concittadini» scrive.Soltanto un paio di giorni fa è stato il segretario della sezione locale della Lega Luigi Menduni ad ufficializzare la sua candidatura al consiglio regionale. Dopo aver sfiorato per la seconda volta la candidatura a sindaco (questa volta fortemente caldeggiata e quasi ufficializzata da Salvini in persona), il giovane ex assessore della giunta Mazzilli ha incamerato il via libera dei vertici regionali del partito alla candidatura regionale. «Questo giorno è un nuovo inizio che voglio vivere con tutti voi, con tutti coloro che credono nelle rivoluzioni silenziose delle idee, nella bellezza delle parole e dei gesti che cambiano il mondo. La Puglia come la sogno, come la vorrei. La Puglia della "gente che spera". La Puglia, di ognuno e di tutti. La Puglia migliore. Comincia qui, da noi. Perché Noi siamo, la Puglia. Ed oggi, insieme, costruiremo la Puglia del domani» ha scritto Luigi Menduni sui social network.Da Corato arriva anche il sostegno alla candidatura a presidente della Regione di Mario Conca: nella lista "Cittadini Pugliesi" c'è anche il nome del coratino Antonio Capogna. «Mi candido al Consiglio regionale della Puglia perché sono convinto che soltanto con un forte senso della comunità alla quale si appartiene si possono tenere insieme solidarietà e sviluppo ossia quella miscela di pragmatismo, visione politico-programmatica e principi morali che può aprire una fase nuova nella storia della nostra regione e dell'idea stessa di Cittadinanza in Puglia» ha scritto l'esponente del movimento dell'ex M5S Mario Conca.Primo ad annunciare la sua candidatura al consiglio regionale fu, invece, Antonio Di Gioia. L'ex presidente regionale dell'Ordine degli Psicologi sarà candidato nella lista "Italia in Comune". La sua candidatura fu annunciata lo scorso 21 luglio in sede di presentazione della lista del partito dei sindaci, guidato da Pizzarotti e Abbaticchio.Mancano alcuni giorni alla chiusura definitiva delle liste. Giorni che potrebbero riservare importanti sorprese sul fronte delle candidature coratine che potrebbero aumentare.