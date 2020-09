Questa sera la cerimonia di premiazione del "Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi"

È in programmanel Palazzo delle Arti Beltrani, l'evento finale e la premiazione del vincitore del concorso letterariopromosso dallae giunto alla quinta edizione; a condurre la serata, organizzata anche quest'anno nell'ambito de, sarà la giornalista e inviata della trasmissione televisiva 'Le Iene'Quest'anno, per la prima volta, la cerimonia di premiazione è stata preceduta da due serate, entrambe al Palazzo delle Arti Beltrani con le case editrici dei romanzi finalisti, in un dialogo a più voci dal quale sono emerse le storie dei romanzi pubblicati e qualche aneddoto sulla pubblicazione.Compongono la cinquina dei finalisti 'Emanuele nella battaglia' (Ed. Einaudi) del laziale Daniele Vicari, 'Le isole di Norman' (Ed. Italo Svevo) della siciliana Veronica Galletta, 'Notturno di Gibilterra' (Ed. L'Orma) del campano Gennaro Serio, già vincitore del Premio Italo Calvino, 'Taccuino delle piccole occupazioni' (Ed. Tunuè) del laziale Graziano Graziani, e 'Tutti assenti' (Ed. Mesogea) dell'abruzzese Davide Ruffini. Accanto alla cinquina la giuria ha dedicato una menzione speciale a 'Io sono la bestia' (Ed. NN) del pugliese Andrea Donaera, opera «in grado di mettere felicemente in crisi la tradizionale struttura del romanzo».Il vincitore e gli altri quattro finalisti del concorso letterario destinato alle opere prime saranno premiati dal presidente della Fondazione Megamark, affiancato dapresidente della giuria tecnica, composta da personalità del mondo della cultura e dell'informazione, che ha selezionato i cinque romanzi finalisti tra i 63 romanzi pervenuti da tutta Italia.La valutazione finale è stata affidata a una giuria popolare composta da 40 lettori che, attraverso il loro giudizio, decreteranno il primo classificato, vincitore del premio di 5.000 euro; gli altri finalisti saranno premiati con 2.000 euro ciascuno. Un premio di 1.000 euro, invece, allo scrittore pugliese Andrea Donaera per la menzione speciale della giuria.L'ingresso alla cerimonia di premiazione è gratuito ma, per garantire la sicurezza anti Covid, occorre prenotare online la propria partecipazione sul sito www.fondazionemegamark.it o al link https://forms.gle/MgkoumZiDv8KZsXSA Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese.