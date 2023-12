Rapina al Compro Oro di Corato, confermato il verdetto: assoluzione bis per un 31enne

È arrivato il verdetto nel processo di secondo grado nato dai tre arresti dopo la rapina ad undi Corato. La, diretta dalla giudice, ha pronunciato una sentenza assolutoria per le contestazioni che erano state oggetto del ricorso nei riguardi di, 30 anni.L'uomo, residente a Molfetta e difeso dall'avvocato, fu già scagionato in primo grado «per non aver commesso il fatto». Rideterminate, inoltre, le pene per gli altri due imputati,, 45enne di Barletta, e, 35enne di Molfetta: entrambi dovranno scontaredi reclusione (rispetto aiin primo grado) perché ritenuti responsabili, in concorso, di rapina aggravata e di porto illegale d'arma comune da sparo.Per l'accusa, infatti,, entrambi tratti in arresto dai militari deldella- il primo difeso dall'avvocato, il secondo dall'avvocato-, l'11 gennaio 2020, a Corato, avrebbero rapinato un esercizio con insegnain via IV novembre, in sella ad un. I due banditi avrebbero usato una pistola, puntandogliela contro il titolare, mentre Gigante avrebbe avuto il ruolo di complice.Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a rimanere fuori, a far da palo, mentre gli altri due sarebbero entrati per rubare denaro, monili in oro e pietre preziose per un valore di, ma la ricostruzione dell'accusa è apparsa infondata e poco plausibile. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.