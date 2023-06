Rassegna Teatrale "Serotonina": domani è il turno di Chiara Becchimanzi

Si apre ufficialmente la terza edizione di "Serotonina- Teatro ad alt(r)a comicità", rassegna di teatro contemporaneo e destagionalizzato organizzato dall'Associazione culturale Teatri Di.versi.A fare da spola agli spettacoli della rassegna, una serie di attività collaterali che hanno lo scopo di portare serotonina alla cittadinanza. A questo proposito è nato il contest di poesie "Cosa ti fa stare bene?" ideato dalla Fondazione Vincenzo Casillo e destinato ai ragazzi dai 14 ai 25 anni. Questa tematica risulta di forte impatto a fronte delle innumerevoli problematiche giovanili di cui si ha costantemente notizia, con lo scopo di dar loro uno spazio totalmente autonomo in cui potersi esprimersi liberamente. È possibile inviare le poesie all'indirizzo mail info.teatridiversi@gmail.com entro e non oltre il 2 luglio. A premiare la poesia vincitrice, lo scrittore e poeta Guido Catalano.La kermesse di spettacoli avrà inizio giovedì 29 giugno con Chiara Becchimanzi, attrice, autrice, regista, speaker radiofonica, romanziera, e stand up comedienne, con oltre 20 anni di esperienza sul palco e partecipazioni televisive per Zelig C-Lab, Comedians, Solve the World Problema, Stand up comedy e stand up comedy rehab oltre che presente nel cast di Battute? su Rai2. L'attrice presenta al pubblico "Terapia di gruppo", Uno spettacolo di terapia che tratta diversi aspetti: dall' hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un'attrice autrice regista stand up comédienne a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, incazzarci, innamorarci, e poi sentirci meglio di prima. Senza la pretesa di aver risolto niente. Lo spettacolo, andato in scena in tutta Italia, presenta ogni volta uno scenario diverso in quanto si modifica a seconda del pubblico con cui l'attrice si relaziona.È possibile acquistare i biglietti di "Terapia di gruppo" al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-terapia-di-gruppo-di-e-con-chiara-becchimanzi-660969837577La rassegna prosegue venerdì 30 giugno con Ivan Talarico e il suo "Tu sei una lingua sconosciuta". Ivan, attore, scrittore e musicista, è tra i fondatori del format teatrale "Sgombro" e co-autore e co-conduttore del programma di Radio Rai3 "Le ripetizioni", oltre che autore di pubblicazioni di poesie, conduttore di laboratori di scrittura creativa e vincitore del premio miglior testo a Musicultura 2015.Con "Tu sei una lingua sconosciuta", l'attore intende parlare dell'incomprensione amorosa, di come chi ama troppo spesso non capisca sé stesso e l'altro. Per entrare talmente tanto nel dramma amoroso da renderlo comico. Si ride molto di cose tristi. Ci sono canzoni che parlano dell'amore prima dell'amore, dell'impossibilità del dialogo, della fine del mondo, delle rivoluzioni fallite, alternate a racconti di amori impossibili e azioni che improvvisamente sovvertono l'ordine delle cose. Un continuo dialogo con il pubblico, cercando invano di smetterla di parlare d'amore.È possibile acquistare i biglietti per "Tu sei una lingua sconosciuta" al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tu-sei-una-lingua-sconosciuta-di-e-con-ivan-talarico-660973939847?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1Entrambi gli spettacoli andranno in scena alle ore 21.30 presso il chiostro esterno della scuola primaria "Nicola Fornelli" di Corato.Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail all'indirizzo: info.teatridiversi@gmail.com o contattare il 3274775354.