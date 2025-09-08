Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival

9 foto Serotonina festival

Ospite speciale della seconda giornata della 5ª edizione delè stata, Presidente della VI Commissione Istruzione, Cultura e Lavoro della Regione Puglia.Ieri, infatti, la consigliera regionale è stata accolta nel territorio coratino, nello specifico presso l'edificio "N. Fornelli", per dialogare con i presenti di politiche culturali, talenti, scuola e istituzioni.Mediato da Claudia Lerro, l'Aperitalk ha spaziato tra diversi argomenti grazie alla curiosità dei presenti e, soprattutto, dei più giovani: dalla formazione professionale della consigliera, all'importanza del territorio meridionale, alle scuole e Istituzioni. Diversi sono stati gli spunti di riflessione nati da queste tematiche. L'impatto che la, e non solo; l'ammirazione spesso non riconosciuta che il Sud può vantare; la necessità di promuovere figure professionali come quella dell'orientatore in grado di direzionare i giovani verso le loro potenzialità.L'incontro ha accolto un pubblico vario, con una curiosità che ha postodifronte a questioni spinose.A seguito dell'Aperitalk, lo spettacolo con i Rione Junno e Claudia Lerro. Il gruppo, formato da Biagio De Nittis, Luca D'Apolito, Federico Scarabino e Andrea Stuppiello, ha portato sul palco la propria musica, intervallata dai monologhi dell'attrice.I ringraziamenti sono stati affidati all'Assessore Marcone che ha posto l'attenzione sull'importanza del Serotonina Fest: idea cresciuta negli anni, permette ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alla città, di scoprire nuovi mondi e angolazioni della vita a cui gli adulti dovrebbero prestare più attenzione.Subito dopo, gli elogi da parte della consigliera Parchitelli nei confronti della città di Corato che contribuisce all'arricchimento culturale della Puglia.Lo spettacolo è proseguito con un momento dedicato alla Palestina, con la lettura di una poesia di Nima Hasan, poetessa di Gaza.Davanti ad una platea interessata, i Rione Junno e Claudia Lerro si sono esibiti in un concerto-spettacolo, dando vita all'anima del territorio garganico. Tra ritmi, voci, musica, poesia e danza è stato messo in scena un vero e proprio racconto senza tempo.La serata è stata accompagnata dal lavoro di Gregorio Sgarra,, in grado di creare drink con prodotti tipici pugliesi."Serotonina Festival" continuerà il 12 settembre, con la serata di premiazione del contest di drammaturgia.