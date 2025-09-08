Lucia Parchitelli e Claudia Lerro. <span>Foto Anna Lops</span>
Cultura

Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival

Ieri la seconda giornata del Festival

Corato - lunedì 8 settembre 2025 12.53
Ospite speciale della seconda giornata della 5ª edizione del Serotonina Festival, è stata Lucia Parchitelli, Presidente della VI Commissione Istruzione, Cultura e Lavoro della Regione Puglia.

Ieri 7 settembre, infatti, la consigliera regionale è stata accolta nel territorio coratino, nello specifico presso l'edificio "N. Fornelli", per dialogare con i presenti di politiche culturali, talenti, scuola e istituzioni.

Mediato da Claudia Lerro, l'Aperitalk ha spaziato tra diversi argomenti grazie alla curiosità dei presenti e, soprattutto, dei più giovani: dalla formazione professionale della consigliera, all'importanza del territorio meridionale, alle scuole e Istituzioni. Diversi sono stati gli spunti di riflessione nati da queste tematiche. L'impatto che la scuola ha sui giovani è motivo di miglioramento continuo da parte delle Istituzioni, e non solo; l'ammirazione spesso non riconosciuta che il Sud può vantare; la necessità di promuovere figure professionali come quella dell'orientatore in grado di direzionare i giovani verso le loro potenzialità.



L'incontro ha accolto un pubblico vario, con una curiosità che ha posto Lucia Parchitelli difronte a questioni spinose.
A seguito dell'Aperitalk, lo spettacolo con i Rione Junno e Claudia Lerro. Il gruppo, formato da Biagio De Nittis, Luca D'Apolito, Federico Scarabino e Andrea Stuppiello, ha portato sul palco la propria musica, intervallata dai monologhi dell'attrice.

I ringraziamenti sono stati affidati all'Assessore Marcone che ha posto l'attenzione sull'importanza del Serotonina Fest: idea cresciuta negli anni, permette ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alla città, di scoprire nuovi mondi e angolazioni della vita a cui gli adulti dovrebbero prestare più attenzione.

Subito dopo, gli elogi da parte della consigliera Parchitelli nei confronti della città di Corato che contribuisce all'arricchimento culturale della Puglia.

Lo spettacolo è proseguito con un momento dedicato alla Palestina, con la lettura di una poesia di Nima Hasan, poetessa di Gaza.

Davanti ad una platea interessata, i Rione Junno e Claudia Lerro si sono esibiti in un concerto-spettacolo, dando vita all'anima del territorio garganico. Tra ritmi, voci, musica, poesia e danza è stato messo in scena un vero e proprio racconto senza tempo.

La serata è stata accompagnata dal lavoro di Gregorio Sgarra, "Il Viandante Itinerante", in grado di creare drink con prodotti tipici pugliesi.

"Serotonina Festival" continuerà il 12 settembre, con la serata di premiazione del contest di drammaturgia.
9 fotoSerotonina festival
Lucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia LerroLucia Parchitelli e Claudia Lerro
  • Serotonina
  • Claudia Lerro
