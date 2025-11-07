Tommaso Depalma
Tommaso Depalma
Speciale

Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua

Il candidato consigliere di Forza Italia propone soluzioni guardando anche ad altre aree del Mediterraneo

Corato - venerdì 7 novembre 2025
Sarà presentata questa sera, 7 novembre, a Giovinazzo, in Sala San Felice, la candidatura di Tommaso Depalma a consigliere regionale per Forza Italia. L'ex sindaco della cittadina adriatica si è soffermato su un settore portante dell'economia del Barese, quello agricolo.

«Inutile fare dietrologia - ha spiegato - ma concentrarsi sui problemi contingenti, come sono stato abituato a fare da amministratore. Penso alle dighe ed agli invasi, realizzati e mai collaudati, oggi divenuti ruderi, con un'agricoltura pugliese e, nello specifico, del Barese che oggi anela acqua per i campi».

E così Depalma si è concentrato su uno dei temi portanti, il tema delle risorse idriche: «Si tratta di una risorsa preziosissima. Bisognerebbe fare poche cose che si conoscono da decenni e che potrebbero dare una svolta a questo problema. Una di queste sarebbe l'utilizzo di acque trattate per sistemi di irrigazione, creando bacini nei pressi di sistemi di depurazione e riutilizzare quelle acque depurate, invece che scaricarle a mare o in altri siti, per irrigare i campi. In attesa delle reti, avere grandi bacini permetterebbe di "stoccare" quantitativi di acqua notevoli ed evitare emergenze come quella in atto. L'altro tema è proprio invece afferente al recupero delle opere realizzate e mai entrate a regime, di cui in Italia siamo campioni. Ad accompagnare questo aspetto - ha continuato Depalma - vi dovrà necessariamente essere nei prossimi anni una pianificazione completa per l'implementazione degli invasi».

Infine Depalma lancia sul tavolo della contesa politica un'idea già presa in considerazione dal centrodestra anche a livello nazionale: la realizzazione di dissalatori, come accade in Medioriente, per utilizzare quell'acqua a scopo agricolo: «In una regione con tanti chilometri di costa - ha sottolineato l'ex sindaco di Giovinazzo - dovrebbe essere una strada battuta senza troppi interrogativi. Ci sono nazioni che hanno da sempre problemi di penuria d'acqua per via dell'area geografica in cui si trovano, eppure non soffrono di siccità le loro agricolture, grazie a questo tipo di opere. Bisognerebbe a volte guardare con attenzione a ciò che ci circonda nell'area euromediterranea per comprendere che esistono strade battibili».

L'ultima considerazione del candidato consigliere regionale per Forza Italia è riferita ai piccoli proprietari terrieri, realtà numericamente rilevante nei comuni del Nord Barese, ma non solo: «Ci vorrebbe per loro, che sovente hanno ereditato dagli avi quei terreni, una normativa agile, leggera, che li metta in condizione di poter utilizzare parenti ed amici nei lavori nei campi, senza essere vessati ed andare incontro, come accade oggi, a sanzioni spropositate. Si potrebbe pensare - ha concluso Depalma - ad una sorta di "strutturazione" normativa di questa fattispecie, quasi come si trattasse di aziende familiari, una novità che vada incontro a centinaia di famiglie di tutta l'area del Barese che investono tempo e danaro per mantenere i loro appezzamenti di terra, pur facendo altro nella vita. Si tratterebbe, a mio sommesso parere, di norme di buonsenso e di giustizia nei confronti di queste persone».
  • Elezioni regionali 2025
  • Tommaso Depalma
Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo
6 novembre 2025 Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo
Chi è Gloria: percorso e competenze
6 novembre 2025 Chi è Gloria: percorso e competenze
Altri contenuti a tema
Chi è Gloria: percorso e competenze Chi è Gloria: percorso e competenze Una professionista che crede nella politica come servizio. Meno sprechi, più servizi, parole semplici e impegni chiari
Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese» Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese» La note del candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali
“La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato “La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato Gli incontri sul territorio del candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista “Per la Puglia” di Antonio Decaro
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Il medico candidato al Consiglio regionale con la lista “Decaro Presidente” propone l’aggiornamento della legge regionale esistente
Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine Vita di Città Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine Gli elenchi degli scrutatori e delle riserve è consultabile presso il sito istituzionale del Comune
Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia «Credo che la politica debba tornare ad ascoltare chi lavora, produce e vive ogni giorno le difficoltà del territorio»
La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento Giovedì 30 ottobre inaugurazione del comitato in via Roma 18 per il medico e candidato consigliere regionale nella lista Decaro Presidente
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente
"Sorella morte ", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto
6 novembre 2025 "Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto
Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
6 novembre 2025 Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
6
“Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo
6 novembre 2025 “Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo
Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
6 novembre 2025 Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato
6 novembre 2025 Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato
Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
5 novembre 2025 Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
5 novembre 2025 I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
“La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato
5 novembre 2025 “La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.