Luigi Lobuono
Politica

Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono

Nel 2004 era stato in corsa per la poltrona di sindaco di Bari

Corato - sabato 4 ottobre 2025 12.17
Il centrodestra pugliese sembra aver finalmente scelto il suo candidato alla presidenza della Regione Puglia: sarà con ogni probabilità Luigi Lobuono, un volto della società civile in questo momento, ma molto vicino a Forza Italia, già candidato sindaco di Bari nel 2004, sfidante allora di Michele Emiliano.

Dopo diverse trattative a Roma, il centrodestra potrebbe (condizionale d'obbligo sino ad ufficialità) aver scelto di puntare su una figura liberale, che abbracci moderati e conservatori e che ha avuto un percorso coerente.
Lobuono, 70 anni, è stato presidente della Fiera del Levante ed è un berlusconiano della prima ora. Se dovessero esservi le conferme del caso, il puzzle dei candidati presidenti del centrodestra sarebbe quasi completo, con il Veneto che andrebbe inevitabilmente alla Lega di Matteo Salvini.
  • Elezioni Regionali
  • Luigi Lobuono
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
4 ottobre 2025 Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
4 ottobre 2025 Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
