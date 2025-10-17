Regionali Puglia: Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) candidata nella circoscrizione di Bari con Decaro Presidente

Il Movimento 5 Stelle annuncia la candidatura di Angela Anna Bruna Piarulli, già Senatrice della Repubblica e dirigente penitenziario, alle prossime elezioni regionali della Puglia, nella circoscrizione di Bari. La Piarulli correrà nella lista a sostegno del candidato Presidente Antonio Decaro. Una lunga esperienza per la legalità e il territorio con una solida esperienza maturata sia nelle istituzioni sia sul campo, Angela Anna Bruna Piarulli porta la sua competenza nella gestione della "Res Publica" e il suo impegno per la legalità nella campagna elettorale."Continuo con orgoglio e senso di responsabilità il mio impegno al fianco dei cittadini. Sarò presente, come ci sono sempre stata," ha dichiarato la candidata. "Il mio percorso è votato all'onore, alla disciplina, al sacrificio e alla responsabilità, avendo la legalità come faro in ogni ambito." Dal Carcere alla Società Civile: Lavoro di Squadra per Percorsi VirtuosiLa Piarulli vanta una carriera dirigenziale nel settore penitenziario, avendo guidato strutture complesse come l'Istituto Penitenziario di Trani, il minorile di Torino e l'Ufficio Interdistrettuale Puglia e Basilicata, Esecuzione Penale Esterna di Bari e Lecce, dediti alle misure alternative al carcere. "È proprio in questi luoghi che ho compreso come solo un lavoro di squadra, che coinvolga il volontariato, le imprese e la società civile, possa creare percorsi virtuosi di legalità e reintegrazione," ha sottolineato. Focus su Sviluppo, Lavoro e InnovazioneDurante il suo mandato parlamentare, l'ex Senatrice è stata voce trasversale per il benessere della comunità, lottando contro ingiustizie e prevaricazioni in diversi settori: dall'agricoltura alla sanità, dalle politiche giovanili-scuola allo sviluppo industriale e manifatturiero. "La dignità dell'essere umano passa per il lavoro. Sostenere le imprese e valorizzare il nostro territorio è fondamentale," ha aggiunto Piarulli. "Il mio sguardo è sempre rivolto al futuro, raccogliendo ciò che le tecnologie moderne ci offrono per migliorare la qualità di vita di tutti. Continuerò a lottare per una Puglia più giusta, più umana, più vera."