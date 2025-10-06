Felice Spaccavento con Antonio Decaro
Felice Spaccavento con Antonio Decaro
Speciale

Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»

Alla conferenza programmatica in Fiera del Levante a Bari il candidato della lista Decaro Presidente ha avanzato le sue prime proposte per una Puglia in salute

Corato - lunedì 6 ottobre 2025 10.46 Sponsorizzato
Valorizzare medici, infermieri e tutti i professionisti sanitari attraverso percorsi di carriera. Fare attività di programmazione con obiettivi chiari e verifiche costanti dei risultati, per capire davvero se le azioni intraprese funzionano e se migliorano i servizi sanitari per i cittadini, garantendo tempi di attesa adeguati ai bisogni per visite specialistiche, esami e interventi chirurgici. E ancora, puntare sull'innovazione grazie ai più moderni sistemi di telemedicina.

Sono le prime tre proposte per la sanità che Felice Spaccavento, candidato alle elezioni regionali in provincia di Bari nella lista 'Decaro Presidente', ha illustrato al tavolo "Politiche per la salute", che si è tenuto domenica 5 ottobre alla Fiera del Levante di Bari.

Aprendo i lavori, il candidato presidente Antonio Decaro ha ricordato l'insegnamento di don Tonino Bello, che invitava a "osare la pace", ed ha esortato a "osare anche nell'immaginare la Puglia che verrà", una regione capace di sperimentare, innovare e costruire futuro.

Spaccavento ha raccolto l'invito e ha spiegato le sue proposte in modo concreto, partendo dal lavoro svolto come direttore dell'Unità Operativa di Cure Palliative, dove il personale — anche infermieristico — è stato valorizzato, e sono stati elaborati protocolli regionali per la somministrazione domiciliare di farmaci, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie gravi e croniche.

Sul fronte dell'innovazione, ha portato come esempio il servizio di televisita attivato a Bari per il rinnovo dei piani terapeutici, che consente ai pazienti di evitare spostamenti inutili per l'aggiornamento delle terapie da seguire.

Visione, concretezza e competenza sui temi della salute. Per questo Spaccavento ha concluso invitando a cambiare paradigma: "Dobbiamo passare dalla cura della malattia, alla cura della persona. Quando si cura la persona nel suo percorso, riconoscendone la dignità e i bisogni, si realizza la vera essenza della sanità pubblica: prendersi cura, non solo curare".

  • Elezioni Regionali
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
6 ottobre 2025 Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi " di Corato
6 ottobre 2025 Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato
Altri contenuti a tema
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Politica Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono Nel 2004 era stato in corsa per la poltrona di sindaco di Bari
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Attualità Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
Regionali, i risultati degli otto coratini candidati Politica Regionali, i risultati degli otto coratini candidati Il migliore, Labianca (Udc-Nuovo Psi) con 1602 preferenze
Menduni: "Alle regionali per dare alla nostra terra la dignità che merita" Politica Menduni: "Alle regionali per dare alla nostra terra la dignità che merita" Il candidato della Lega presenta le ragioni della sua candidatura al consiglio regionale
3 Carlo Calenda, sì a Scalfarotto e no ad Emiliano: «Tra i peggiori populisti» Politica Carlo Calenda, sì a Scalfarotto e no ad Emiliano: «Tra i peggiori populisti» Il leader di Azione: «Il governo? Bravissime persone, ma semplicemente non hanno mai gestito nulla»
Sarà Raffaele Fitto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Politica Sarà Raffaele Fitto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Raggiunto l'accordo tra Berlusconi, Salvini e Meloni
Regionali, lunedì l'annuncio del candidato presidente del centrodestra. Fitto in pole Politica Regionali, lunedì l'annuncio del candidato presidente del centrodestra. Fitto in pole Per l'occasione sarà in Puglia Giorgia Meloni
Prorogate al 2026 le sei ore per il conferimento delle olive, l'apprezzamento di UNAPOL
5 ottobre 2025 Prorogate al 2026 le sei ore per il conferimento delle olive, l'apprezzamento di UNAPOL
Al via il 25° Festival delle Murge: tre appuntamenti nel mese di ottobre
5 ottobre 2025 Al via il 25° Festival delle Murge: tre appuntamenti nel mese di ottobre
Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi "
5 ottobre 2025 Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi"
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
4 ottobre 2025 Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
4 ottobre 2025 Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
4 ottobre 2025 Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
4 ottobre 2025 Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.