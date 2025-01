Renzo Rubino e La Sbanda chiudono alla grande il Natale coratino

Renzo Rubino e La Sbanda chiudono ufficialmente il Natale coratino 2024-2025, con il concerto che si è tenuto ieri sera in piazza di Vagno. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum, era stato inizialmente pensato per "La Matine de la Chiazze", ma era poi stato rinviato per pioggia.Renzo Rubino, cantautore tarantino (trapiantato a Martina Franca) classe 1988, ha una riconoscibile cifra stilistica che lo rende unico nel panorama nazionale e una penna delicata che, gli è valso anche l'ambìto premio Mia Martini, in una delle quattro partecipazioni a Sanremo, con Amami Uomo, anno 2013.Assieme a lui, nella cassa armonica installata in via eccezionale fuori stagione a Piazza Di Vagno, "La Sbanda", composizione di fiati che ha accompagnato il Rubino sia nel suo tour "Il Silenzio Fa Tour", che nel suo album "Il Silenzio fa Boom". Questo originale mix ha reso unico il concerto, tra pezzi cardine della carriera di Renzo Rubino e grandi classici della musica italiana (come Disperato Erotico Stomp e Un Bacio a Mezzanotte), ma con le tipiche sonorità delle feste patronali del mezzogiorno d'Italia.Un esperimento riuscito, che ha portato un raggio d'estate in pieno inverno, quando le giornate sono lunghissime, i tramonti arrivano sempre più in ritardo e tutto sembra più felice e spensierato.Un concerto unico nel suo genere, come l'artista che si è esibito, che ha assunto una cifra inedita grazie alla bravura della Sbanda, senza artefatti, basi registrate, autotune, senza dissing né volgarità di "tonieffiana" memoria. Solo voce e fiato, talento e tanto studio. Che nel mondo della musica, nel 2025, sono merci sempre più rare.