Successo e lunghi applausi per il quintetto di AlterAzioni

Si è concluso con un suggestivo concerto dedicato all'Italia e all' "italianità" la seconda edizione della mini rassegna "Christmas Time" proposta dall'associazione AlterAzioni e inserita nel calendario del Natale coratino "Incanto".Il concerto, dal titolo "Visioni di ieri e di oggi" si è tenuto il 5 gennaio alle ore 19.30 presso la Sala Verde del Comune e ha visto protagonisti il quintetto d'archi AlterAzioni formato dai maestri Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Giacomo Battista alla viola, Donatella Milella al violoncello e Leonardo Lospalluti al mandolino e alla chitarra.In programma musiche e musicisti che hanno contribuito a rendere famosa e immediatamente riconoscibile l'arte musicale italiana nel mondo: dai virtuosismi di Antonio Vivaldi e Luigi Boccherini, all'opera lirica proposta con un brano mozartiano in stile italiano e il celeberrimo Intermezzo di Mascagni. Quindi una raffinata parentesi partenopea negli affascinanti arrangiamenti di Leonardo Lospalluti per approdare ai ritmi del nuevo tango di Piazzolla.Il pubblico che ha riempito la Sala Verde del Comune con molti ospiti provenienti anche da fuori città, ha interrotto La performance con lunghi applausi e standing ovation anche nel corso del concerto.Graditissimo al pubblico in sala il programma proposto sia per la piacevolezza del repertorio, che per l'eccellente esecuzione dei musicisti.Rossini scelto per il bis conclusivo ha lasciato il pubblico in sala ancora desideroso di altri ascolti.Si conclude in maniera entusiasmante la mini Rassegna avviata il 15 dicembre scorso presso il Santuario Madonna delle Grazie in occasione della Festa di Santa Lucia, con il concerto dal titolo "Natale a colori" proposto dall'Ensemble di Archi AlterSinfonietta, gruppo di archi composto ds maestri e giovani in formazione o che hanno ds poco concluso il loro percoso, diretto dal maestro Vito Liturri,In occasione di quel concerto l'associazione biscegliese aveva riscosso un ottimo successo proponendo un programma di musiche della tradizione strumentale del Natale barocco italiano, e musiche tradizionali del Natale con suoni, atmosfere e colori della contemporaneità, concerto molto applaudito e gradito in una delle zone più periferiche della città.Infatti, per questa seconda edizione, AlterAzioni ha proposto come destinatarie dei loro concerti, chiese dislocate sul territorio coratino, privilegiando le zone più periferiche della città.La mini rassegna "Christmas Time" ha guardato anche ai più piccoli con attività in collaborazione con l'istituto "Tattoli-De Gasperi" e la scuola dell'infanzia Belvedere, su iniziativa della Dirigente Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, sempre sensibile nel sostenere attività musicali e culturali li, attività che avranno un seguito anche nella imminente ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie.Con il Natale alle spalle aspettiamo la nuova programmazione primavera - estate in attesa dei nuovi progetti che l'associazione AlterAzioni vorrà proporre per la stagione più calda."È un onore per noi essere inseriti nella programmazione culturale coratina, il pubblico ci accoglie sempre con molto affetto e i nostri concerti sono sempre molto seguiti. Ringraziamo la commissione Cultura del Comune di Corato, il Sindaco Corrado Debenedittis, l'Assessore alla Cultura Beniamino Marcone, la Dirigente dell' Istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" per la fiducia che confermano nelle nostre progettualità e che naturalmente ci sprona a fare sempre meglio"Con queste parole la prof.ssa Clelia Sguera, a nome dell'associazione AlterAzioni ha salutato il pubblico in sala con i migliori auguri per il Nuovo Anno 2025.