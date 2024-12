Renzo Rubino e "La Sbanda" per la Matine de la Chiazze a Corato

Il 24 dicembre, all'alba della vigilia di Natale, Piazza di Vagno a Corato si trasformerà nel cuore pulsante della musica e della tradizione natalizia, ospitando un evento imperdibile: il concerto di Renzo Rubino e La Sbanda. Organizzato dalla Pro Loco Quadratum e dal Comune di Corato, questo concerto promette di essere una celebrazione di emozioni, suoni e colori che accompagneranno l'arrivo del Natale in una delle piazze più suggestive della città.La magia del concerto risiederà non solo nella qualità della musica, ma anche nell'incantevole cornice della piazza, che, sotto le prime luci dell'alba, diventerà un luogo di incontro e condivisione. Il pubblico avrà la possibilità di vivere il Natale in modo speciale, immerso in un'atmosfera di allegria, bellezza e cultura. Il concerto sarà l'occasione perfetta per scambiarsi auguri, emozioni e vivere insieme un momento che resterà nel cuore di tutti.L'evento è reso possibile grazie all'impegno della Pro Loco Quadratum e del Comune di Corato, che hanno voluto offrire alla cittadinanza e ai visitatori un'esperienza che unisce musica, tradizione e comunità. Un invito imperdibile per chi desidera vivere la vigilia di Natale in modo unico, accompagnato dalle note di artisti straordinari in una cornice suggestiva e accogliente.