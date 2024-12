Rinviato per pioggia il concerto di Renzo Rubino

La Pro Loco Quadratum, in accordo con l'Amministrazione Comunale e gli artisti, comunica che il concerto di Renzo Rubino e La Sbanda previsto per il 24 dicembre in Piazza Di Vagno per il tradizionale rito della "Mattina della Piazza" è rimandato a causa delle avverse condizioni meteo al 6 gennaio 2025 alle 20:30 sempre in Piazza Di Vagno."La scelta del rinvio di una manifestazione è sempre una scelta complessa sia per chi organizza sia per chi deve esibirsi, ma confidiamo nella comprensione del pubblico. L'appuntamento è solo rimandato, pertanto invitiamo il pubblico a raggiungerci in piazza il 6 gennaio per una serata indimenticabile".