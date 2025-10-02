Palazzo della ex Provincia
Scuola e Lavoro

Riapertura delle iscrizioni ai servizi di inclusione scolastica per l’anno 2025/2026

C'è tempo fino al 15 ottobre

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 Comunicato Stampa
La Città metropolitana di Bari informa che sono riaperte le iscrizioni ai servizi di assistenza specialistica e di assistenza alla comunicazione per l'anno scolastico 2025/2026, rivolti agli studenti con disabilità residenti nei 41 Comuni del territorio metropolitano.
La riapertura delle iscrizioni ha lo scopo di garantire la più ampia partecipazione degli alunni aventi diritto, in considerazione delle nuove modalità di presentazione delle domande attraverso la piattaforma digitale www.autorizzo.com.

L'assistenza specialistica è destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre l'assistenza alla comunicazione è rivolta agli alunni con disabilità sensoriali di ogni ordine e grado. Tali servizi hanno l'obiettivo di promuovere l'inclusione scolastica e sociale, sostenere il percorso educativo e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità.
Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° ottobre al 15 ottobre 2025 esclusivamente online, mediante accesso con SPID, sul portale www.autorizzo.com.

Per agevolare la compilazione delle istanze da parte dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), sul sito istituzionale https://www.cittametropolitana.ba.it/novita/notizie/novita_175.html è disponibile un tutorial esplicativo e gli uffici del Servizio Welfare della Città metropolitana di Bari sono a disposizione per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri: 080/5412666 – 080/4761614 (attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
La Città metropolitana di Bari ha invitato gli istituti scolastici a diffondere la presente comunicazione agli interessati, ma anche ad assicurare la necessaria collaborazione alle famiglie nelle fasi di presentazione delle domande.
  • Città Metropolitana
