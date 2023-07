Rimettiamo In Moto La Città e Democrazia Solidale DemoS - Corato sul bilancio di previsione.

Nel consiglio Comunale scorso, durato fino all'alba del giornosuccessivo, sono stati approvati diversi punti rilevanti per la città diCorato.Per la manutenzione ordinaria delle strade sono stati stanziati ben€900.000. Continueremo con questi soldi a manutenere le strade della città,nella direzione di quanto già si sta facendo.Altra cifra importante è quella di € 130.000 per le attività produttive,segno di una politica di sostegno ai commercianti e di valorizzazione delleproduzioni locali. Con soddisfazione evidenziamo, infatti, che attraversoil lavoro di mediazione dell'amministrazione si è resa possibile la nascitadell'Associazione Terre di Coratina con l'obiettivo di unire i produttoridi olio d'oliva di Corato.Per le Politiche culturali sono stati stanziati quasi un milione di euro, afavore di una programmazione ricca e ampia, tesa a valorizzare le risorse,i talenti e le realtà associative, culturali, musicali e commerciali diCorato. L'estate che stiamo vivendo vedrà un cartellone molto ricco diappuntamenti e di eventi di grande rilievo. Lo sforzo maggiore lo siregistra nelle previsioni di spesa che riguardano il servizio biblioteca,in vista della piena realizzazione della community library. La biblioteca,infatti, si svilupperà su due luoghi: la sede storica e Palazzo Gioia,comportando un importante sforzo anche finanziario per la gestione deiluoghi fisici.Per quanto attiene alle politiche riferite all'istruzione e allo sport sonostate di fatto raddoppiate le risorse da destinarsi all'applicazione delpiano di diritto allo studio e alla promozione delle attività sportive.Per le politiche sociali, significativi sono lo stanziamento di ben€300.000 a sostegno degli anziani soli e bisognosi di cure, di €63.000 perminori, anziani e disabili a rischio emarginazione, di €15.000 a supportodelle donne e dei minori vittime di violenza e di altri €15.000 per lepovertà estreme. Segnaliamo l'imminente nascita di un pronto interventosociale che andrà incontro ad ogni forma di disagio e di sofferenza suCorato, andando ad arricchire un quadro di solidarietà sociale giàcaratterizzato dal centro per anziani e da quello per minori operativi giàda tempo sul territorioUna nota di merito va all'adesione del Consiglio comunale all'iniziativadella Cia - agricoltori italiani per la "Salvaguardia e la valorizzazionedel grano e la pasta made in Italy a tutela dei consumatori e deiproduttori italiani."Nel bilancio presenti, anche, le necessarie coperture economiche per i giàvinti bandi PNRR, per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Questiprogetti cambieranno in positivo il volto della nostra città, si pensi, adesempio, al rifacimento completo dell'estramurale.Tante sono le risposte che con l'Amministrazione De Benedittis stiamo dandoalla Città su ogni versante, tenendo i conti del Comune in totale sicurezza.Per questo motivo, ringraziamo il Sindaco, gli Assessori tutti, inparticolare l'Assessore al bilancio Gennaro Sciscioli per il lavoro alacre,perseverante e paziente svolto a beneficio della Città.Ringraziamo i dipendenti e i dirigenti del Comune di Corato che lavoranocon grande professionalità e dedizione.Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Segna come da leggere EliminaRisposta rapida